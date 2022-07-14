***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2022 10:41
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.07.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,146602 TL'dir. 13.07.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 13.07.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045281
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0551
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
18:0517,5618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
18:05958,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -13,08
|Açılış
|: 958,10
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.931.229
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.173
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|12.033.185
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.797
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|103.186.533
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.402.952
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|IZFAS
|2,33
|5.333.839
|% -7,17
|
|SNKRN
|17,75
|1.350.075
|% -6,53
|
|ENKAI
|18,32
|121.387.751
|% -5,95
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% -2,31
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 4,50
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4703
|17,4903
|% 0,38
|
|Euro
|17,5420
|17,5562
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,5680
|20,6711
|% -0,30
|
|Frank
|17,6828
|17,7893
|% -0,12
|
|Riyal
|4,6419
|4,6651
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-23,10
|
|Altın Gr.
|957
|958
|-13,58
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.536
|6.677
|-56,00
|
|Yarım
|3.185
|3.252
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.625
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,47
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,32
|-0,44
|
|B. Petrol
|97,06
|97,06
|-2,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DERHL
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 531, 775 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, KCHOL, HEKTS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 13 kaybederek (% -1.09 ) 2, 096
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, DOBUR, MARTI, KLRHO, DOAS
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17:57
ISGYO, DOBUR, ASUZU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında