***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.07.2022 11:50
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.07.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,149066 TL'dir. 14.07.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.07.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045708
BIST
12:072.439
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 56,56
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.442
En Düşük
2.402
12:0717,5054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1055
|Açılış
|: 17,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5084
En Düşük
17,2771
12:0717,7610
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2096
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7610
En Düşük
17,4486
12:07966,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 11,10
|Açılış
|: 966,97
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,74
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler12:07
|VAKKO
|16,26
|19.181.321
|% 9,13
|
|TMSN
|34,16
|151.553.164
|% 9,00
|
|BIZIM
|19,00
|31.569.235
|% 8,94
|
|DAGHL
|25,70
|13.325.889
|% 8,26
|
|GLRYH
|3,45
|37.944.113
|% 8,15
|
|SILVR
|20,76
|51.791.392
|% -5,81
|
|PINSU
|5,91
|23.656.991
|% -5,29
|
|ORGE
|9,46
|17.177.026
|% -3,76
|
|DOBUR
|45,00
|4.554.252
|% -3,43
|
|EGEEN
|2.212,00
|34.662.494
|% -2,18
|
|THYAO
|48,74
|1.378.178.484
|% 1,67
|
|EREGL
|27,28
|937.211.360
|% 5,08
|
|TUPRS
|240,20
|451.144.859
|% 5,44
|
|SISE
|20,52
|442.099.000
|% 0,88
|
|SASA
|41,16
|404.932.760
|% 3,78
|
|EKGYO
|2,98
|302.069.767
|% 1,02
|
|ODAS
|3,41
|313.162.545
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,31
|264.274.874
|% 3,11
|
|TSKB
|2,15
|105.042.506
|% 2,87
|
|EREGL
|27,28
|937.211.360
|% 5,08
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4910
|17,5054
|% 0,61
|
|Euro
|17,7480
|17,7610
|% 1,19
|
|Sterlin
|20,8413
|20,9458
|% 1,26
|
|Frank
|17,8784
|17,9861
|% 0,68
|
|Riyal
|4,6437
|4,6670
|% 0,52
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|11,87
|
|Altın Gr.
|967
|967
|11,55
|
|Cumhuriyet
|6.543
|6.642
|37,00
|
|Tam
|6.589
|6.663
|-41,00
|
|Yarım
|3.201
|3.252
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,97
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,19
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,61
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:21IZFAS
Yüzde 7.30 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 364, 793 adet işlem
-
12:20TUPRS
Yüzde 5.75 oranında artışla 240.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 954, 094 adet işlem
-
12:19XU100
Endeks 2, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 33 üstünde . İşlem hacmi 10, 076.00 milyon TL de
-
12:19BIZIM
Yüzde 8.94 oranında artışla 19.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 697, 572 adet işlem
-
12:18GLRYH
Yüzde 8.15 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 350, 214 adet işlem