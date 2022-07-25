***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2022 11:21
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.07.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,157296 TL'dir. 22.07.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 22.07.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047510
BIST
11:282.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 22,22
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.543
En Düşük
2.521
11:2817,8382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1110
|Açılış
|: 17,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8382
En Düşük
17,7389
11:2818,2403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1171
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2403
En Düşük
18,0846
11:28990,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,05
|Açılış
|: 990,03
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
990,37
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler11:28
|ANGEN
|34,92
|89.103.508
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,95
|37.289.785
|% 9,95
|
|KLRHO
|17,89
|40.182.951
|% 9,89
|
|MMCAS
|3,14
|170.424
|% 9,79
|
|MIPAZ
|7,19
|13.675.361
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,61
|1.264.644
|% -10,00
|
|SERVE
|29,24
|386.290
|% -9,98
|
|UFUK
|83,20
|3.025.344
|% -6,57
|
|ULUUN
|24,20
|174.924.360
|% -4,12
|
|HEDEF
|8,38
|13.736.770
|% -3,68
|
|THYAO
|50,00
|1.541.515.326
|% -0,10
|
|SISE
|21,18
|544.795.800
|% 1,15
|
|EKGYO
|3,13
|317.010.900
|% -0,95
|
|ODAS
|3,79
|311.093.578
|% 4,41
|
|EREGL
|28,40
|286.664.315
|% 0,92
|
|EKGYO
|3,13
|317.010.900
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,45
|119.504.516
|% 6,62
|
|ODAS
|3,79
|311.093.578
|% 4,41
|
|TSKB
|2,43
|196.532.211
|% 3,85
|
|YKBNK
|4,77
|273.768.160
|% 2,14
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8310
|17,8382
|% 0,63
|
|Euro
|18,2187
|18,2403
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,3409
|21,4479
|% 0,56
|
|Frank
|18,4196
|18,5305
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7309
|4,7547
|% 0,57
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|1,02
|
|Altın Gr.
|990
|990
|5,06
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|-24,00
|
|Tam
|6.641
|6.702
|-60,00
|
|Yarım
|3.236
|3.277
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.638
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,07
|
|B. Petrol
|97,53
|97,53
|-0,85
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:43KLRHO
Yüzde 9.89 oranında artışla 17.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 310 adet işlem
-
11:42GWIND
Yüzde 5.56 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 330, 112 adet işlem
-
11:41ODAS
Yüzde 4.41 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 791, 543 adet işlem
-
11:40YEOTK
Yüzde 4.26 oranında artışla 84.45 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 514 adet işlem
-
11:39XU100
Endeks 2, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 8, 826.00 milyon TL de