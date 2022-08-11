***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2022 11:27
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.08.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,171235 TL'dir. 10.08.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 10.08.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054491
BIST
16:012.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,67
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:0117,9414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0724
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:0118,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1688
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:011.036,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.036,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:59
|BARMA
|43,56
|7.324.440
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.464.941
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.795.764
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.236
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,91
|51.134.155
|% 9,81
|
|TIRE
|19,84
|205.132.796
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,44
|56.116.494
|% -9,86
|
|PAMEL
|189,30
|14.400.135
|% -8,99
|
|OLMK
|11,74
|53.361.861
|% -8,28
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|61,25
|5.155.073.178
|% 1,83
|
|AKBNK
|10,07
|2.188.339.858
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,59
|2.035.502.691
|% 3,33
|
|SASA
|53,60
|1.903.394.665
|% 1,52
|
|SISE
|24,38
|1.568.736.538
|% 1,58
|
|EKGYO
|3,66
|1.529.002.214
|% 0,83
|
|YKBNK
|5,59
|2.035.502.691
|% 3,33
|
|DOHOL
|4,19
|942.106.290
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,07
|2.188.339.858
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,17
|1.267.347.501
|% 2,15
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9315
|17,9415
|% 0,41
|
|Euro
|18,5732
|18,5853
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,8859
|21,9956
|% 0,55
|
|Frank
|19,0403
|19,1550
|% 0,85
|
|Riyal
|4,7625
|4,7864
|% 0,49
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,66
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|6,58
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|0,00
|
|Tam
|6.946
|6.997
|13,00
|
|Yarım
|3.384
|3.421
|7,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,05
|
|B. Petrol
|98,70
|98,70
|1,30
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14TMSN
Yüzde 5.28 oranında artışla 63.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 586, 710 adet işlem
-
16:13ISFIN
Yüzde 6.47 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 780, 469 adet işlem
-
16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.61 ) 3, 100
-
16:12XU100
Endeks 2, 867 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 41, 936.00 milyon TL de
-
16:10GEDIK
Yüzde 6.85 oranında artışla 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 808, 199 adet işlem