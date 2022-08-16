***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2022 10:35
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.08.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,177263 TL'dir. 15.08.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.08.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055738
BIST
10:242.874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 17,00
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.882
En Düşük
2.862
10:2417,9652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9757
En Düşük
17,9372
10:2418,2299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0240
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,2836
En Düşük
18,2062
10:241.026,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,96
|Açılış
|: 1.026,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.025,61
BIST En Aktif Hisseler10:24
|TRCAS
|12,78
|11.234.604
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|871.977
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|2.172.878
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|703.511
|% 9,55
|
|EMNIS
|45,78
|24.950
|% 7,21
|
|GZNMI
|56,60
|17.738.780
|% -9,94
|
|ANGEN
|34,70
|69.082.597
|% -9,16
|
|BARMA
|40,12
|136.774.961
|% -6,96
|
|ATEKS
|44,92
|6.804.153
|% -6,77
|
|ASUZU
|272,90
|20.489.467
|% -6,32
|
|THYAO
|64,25
|1.385.156.721
|% 1,02
|
|TUPRS
|296,40
|1.013.299.002
|% 3,10
|
|KCHOL
|41,78
|264.387.264
|% 3,01
|
|PGSUS
|189,80
|211.197.140
|% 3,83
|
|SISE
|23,64
|204.136.928
|% -0,25
|
|HLGYO
|2,90
|161.679.602
|% 3,94
|
|EKGYO
|3,55
|184.238.176
|% 0,85
|
|ZOREN
|2,74
|138.462.288
|% 3,79
|
|ODAS
|4,29
|189.577.791
|% -3,38
|
|DOHOL
|4,48
|168.947.242
|% 2,05
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9622
|17,9652
|% 0,04
|
|Euro
|18,2210
|18,2299
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,5309
|21,6389
|% -0,27
|
|Frank
|18,8723
|18,9859
|% -0,17
|
|Riyal
|4,7694
|4,7933
|% 0,00
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,99
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.895
|6.950
|-6,00
|
|Yarım
|3.360
|3.398
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,14
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,08
|
|B. Petrol
|94,22
|94,22
|-0,88
|
Seans Raporu
10:24
daha fazla
-
10:36NETAS
Yüzde 4.35 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 976, 065 adet işlem
-
10:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, SASA, GUBRF
-
10:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TUPRS, KCHOL
-
10:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 18 artarak (% 0.52 ) 2, 534
-
10:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, TRCAS, BRKO, EKIZ