***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2022 15:50
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.08.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,184158 TL'dir. 17.08.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 17.08.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056681
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 40,01
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.034
En Düşük
2.925
18:0518,0527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1048
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
18:0518,2922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
18:051.020,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.020,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|29,30
|4.833.060
|% 9,98
|
|GOLTS
|69,45
|12.687.543
|% 9,98
|
|ARSAN
|4,60
|114.885.486
|% 8,24
|
|MIPAZ
|8,35
|21.642.958
|% 7,74
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|SKTAS
|3,20
|52.311.991
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,01
|61.019.420
|% -8,79
|
|MRSHL
|229,00
|34.479.143
|% -8,69
|
|SNPAM
|9,15
|415.610
|% -7,58
|
|CMBTN
|271,80
|101.893.016
|% -6,50
|
|THYAO
|69,65
|6.803.820.632
|% 1,38
|
|EREGL
|29,48
|6.381.625.087
|% 5,51
|
|SISE
|25,50
|5.567.406.420
|% 5,11
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|ISCTR
|7,00
|3.508.418.511
|% 3,09
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|ALBRK
|1,96
|807.393.798
|% -0,51
|
|DOHOL
|4,74
|1.831.405.145
|% 3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0452
|18,0527
|% 0,58
|
|Euro
|18,2435
|18,2922
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,5279
|21,6358
|% -0,17
|
|Frank
|18,8081
|18,9214
|% 0,11
|
|Riyal
|4,7901
|4,8141
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|3,22
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.831
|6.920
|4,00
|
|Yarım
|3.328
|3.383
|2,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,53
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PNSUT
Yüzde 5.75 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 048 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 3, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 81, 565.00 milyon TL de
-
17:57TURSG
Yüzde 4.94 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 456, 623 adet işlem
-
17:56AYGAZ
Yüzde 6.44 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 299 adet işlem
-
17:55ASUZU
Yüzde 4.68 oranında artışla 279.80 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 371 adet işlem