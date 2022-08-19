***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2022 10:09
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.08.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,186182 TL'dir. 18.08.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 18.08.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057024
BIST
12:053.026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,91
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.019
12:0518,1029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0239
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
12:0518,2745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
12:051.020,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.020,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler12:05
|HKTM
|13,31
|913.891
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|64.987.851
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.218.366
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|328.750.550
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,24
|233.399
|% 9,84
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|OZRDN
|16,10
|8.913.392
|% -8,94
|
|ALCTL
|31,88
|45.177.815
|% -8,18
|
|LKMNH
|17,04
|11.406.799
|% -7,44
|
|DENGE
|2,26
|37.087.264
|% -7,00
|
|THYAO
|69,25
|2.234.405.677
|% -0,57
|
|SISE
|25,60
|1.863.107.526
|% 0,39
|
|EREGL
|30,18
|1.386.148.090
|% 2,37
|
|KRDMD
|12,24
|1.310.880.551
|% 4,17
|
|TUPRS
|335,40
|1.162.902.385
|% 1,95
|
|YKBNK
|5,78
|1.006.500.698
|% -2,20
|
|EKGYO
|3,63
|469.523.813
|% -0,27
|
|KRDMD
|12,24
|1.310.880.551
|% 4,17
|
|ISCTR
|6,91
|728.473.007
|% -1,29
|
|ALBRK
|1,95
|204.150.795
|% -0,51
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0955
|18,1029
|% 0,13
|
|Euro
|18,2626
|18,2745
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,4629
|21,5706
|% -0,14
|
|Frank
|18,8330
|18,9464
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8056
|4,8297
|% 0,21
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|-4,95
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.848
|6.905
|-32,00
|
|Yarım
|3.337
|3.376
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,23
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,22
|95,22
|-1,37
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:19FADE
Yüzde 4.90 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 315, 574 adet işlem
-
12:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 55 artarak (% 0.20 ) 3, 296
-
12:18XU100
Endeks 3, 029 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 25, 262.00 milyon TL de
-
12:18TKFEN
Yüzde 4.21 oranında artışla 28.24 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 379, 151 adet işlem
-
12:16MEGAP
Yüzde 4.06 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 430, 726 adet işlem