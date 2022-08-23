***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2022 10:43
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.08.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,192342 TL'dir. 22.08.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 22.08.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057700
BIST
10:423.102
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 39,32
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.103
En Düşük
3.070
10:4218,1280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0628
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1281
En Düşük
18,0210
10:4218,0177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0390
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0407
En Düşük
17,9383
10:421.012,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,12
|Açılış
|: 1.012,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.012,90
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler10:38
|BFREN
|1.306,80
|11.069.446
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|1.912.954
|% 9,97
|
|CMBTN
|348,50
|22.379.891
|% 7,76
|
|ALBRK
|2,23
|204.732.149
|% 6,70
|
|OYLUM
|3,67
|12.943.489
|% -4,18
|
|CANTE
|87,90
|7.208.534
|% -4,04
|
|KGYO
|18,13
|2.712.900
|% -3,56
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|THYAO
|68,70
|1.052.808.337
|% 1,40
|
|EKGYO
|3,90
|519.842.049
|% 0,52
|
|SISE
|25,64
|491.941.958
|% 1,02
|
|YKBNK
|5,93
|457.771.944
|% 2,42
|
|PETKM
|12,00
|454.714.956
|% 0,25
|
|EKGYO
|3,90
|519.842.049
|% 0,52
|
|ALBRK
|2,23
|204.732.149
|% 6,70
|
|YKBNK
|5,93
|457.771.944
|% 2,42
|
|ISCTR
|7,80
|408.020.960
|% 4,56
|
|DOHOL
|5,07
|264.736.683
|% 1,81
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1197
|18,1288
|% 0,35
|
|Euro
|18,0047
|18,0172
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,2428
|21,3493
|% 0,33
|
|Frank
|18,7042
|18,8169
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8116
|4,8358
|% 0,42
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|1,76
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,80
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.815
|6.874
|-8,00
|
|Yarım
|3.321
|3.361
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,03
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,02
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|1,00
|
Seans Raporu
10:38
daha fazla
-
10:53ISCTR
Yüzde 5.09 oranında artışla 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 254, 283 adet işlem
-
10:52FLAP
Yüzde 6.94 oranında artışla 6.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 177, 649 adet işlem
-
10:51TSKB
Yüzde 5.52 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 584, 432 adet işlem
-
10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 94 artarak (% 0.99 ) 3, 353
-
10:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR