***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2022 10:00
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.08.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,207411 TL'dir. 26.08.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 26.08.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058783
BIST
14:483.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -4,40
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
14:4818,1972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0324
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
14:4818,1822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0849
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1836
En Düşük
18,0156
14:481.008,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,00
|Açılış
|: 1.009,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler14:46
|DYOBY
|18,64
|64.568.632
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.487.430
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.266.627
|% 9,91
|
|KONTR
|212,10
|268.391.944
|% 9,39
|
|PRKME
|12,02
|50.986.407
|% 9,27
|
|HKTM
|19,28
|422.574.597
|% -9,99
|
|MTRKS
|65,15
|3.943.575
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.015.125
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|THYAO
|69,75
|4.246.958.368
|% 0,07
|
|PETKM
|13,81
|4.021.933.972
|% 5,42
|
|HALKB
|7,49
|2.275.867.520
|% 5,05
|
|YKBNK
|6,85
|2.223.453.450
|% -2,14
|
|GARAN
|24,22
|1.891.584.303
|% -3,12
|
|YKBNK
|6,85
|2.223.453.450
|% -2,14
|
|HALKB
|7,49
|2.275.867.520
|% 5,05
|
|PETKM
|13,81
|4.021.933.972
|% 5,42
|
|VAKBN
|6,51
|1.773.876.687
|% 7,60
|
|EKGYO
|3,95
|1.071.788.280
|% -0,25
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1814
|18,1873
|% 0,12
|
|Euro
|18,1812
|18,1839
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,1926
|21,2989
|% -0,32
|
|Frank
|18,7092
|18,8219
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8273
|4,8515
|% 0,14
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-10,96
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-5,56
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|-37,00
|
|Tam
|6.778
|6.827
|-104,00
|
|Yarım
|3.302
|3.338
|-51,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.668
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|-0,16
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,30
|
Seans Raporu
14:46
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15:00GARAN
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 83 kaybederek (% -0.10 ) 2, 794
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