***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2022 10:49
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,200070 TL'dir. 02.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.09.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060076
BIST
10:403.282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 59,43
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.284
En Düşük
3.248
10:4018,2318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2830
|
18,2405
En Düşük
18,1877
10:4018,0822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0367
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1219
En Düşük
17,9911
10:401.002,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 1.002,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler10:38
|ICBCT
|7,93
|29.611.941
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.782.911
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|56.121.663
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,70
|88.946.382
|% 9,47
|
|BRKSN
|11,20
|3.856.912
|% 8,95
|
|MTRKS
|42,78
|44.983.837
|% -9,97
|
|MIPAZ
|7,70
|16.710.315
|% -5,75
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|ULUSE
|136,40
|11.731.820
|% -4,21
|
|THYAO
|73,80
|2.093.725.425
|% 2,79
|
|YKBNK
|7,97
|1.324.730.023
|% 2,05
|
|AKBNK
|13,32
|1.218.778.988
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,19
|873.640.577
|% 3,46
|
|GARAN
|24,62
|855.069.753
|% 0,98
|
|EKGYO
|4,19
|873.640.577
|% 3,46
|
|YKBNK
|7,97
|1.324.730.023
|% 2,05
|
|ISCTR
|9,12
|835.507.065
|% 3,17
|
|AKBNK
|13,32
|1.218.778.988
|% 2,23
|
|HALKB
|9,50
|602.587.674
|% 5,79
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2135
|18,2374
|% 0,21
|
|Euro
|18,0749
|18,0864
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,8552
|20,9598
|% -0,17
|
|Frank
|18,4860
|18,5973
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8363
|4,8606
|% 0,20
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-2,23
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.745
|6.808
|43,00
|
|Yarım
|3.287
|3.328
|21,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|0,00
|
|B. Petrol
|95,36
|95,36
|2,34
|
Seans Raporu
10:38
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10:54XU100
Endeks 3, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 16, 818.00 milyon TL de
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10:53HUNER
Yüzde 8.63 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 337, 290 adet işlem
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10:52BRKSN
Yüzde 8.75 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 168 adet işlem
-
10:51SKBNK
Yüzde 8.24 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 887, 979 adet işlem
-
10:50NTGAZ
Yüzde 5.16 oranında artışla 23.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 411, 387 adet işlem