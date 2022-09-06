***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2022 10:20
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,201202 TL'dir. 05.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.09.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060366
BIST
11:123.411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 52,75
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.382
11:1218,2350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2350
En Düşük
18,1962
11:1218,1731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0798
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
11:121.005,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.005,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler11:12
|INVEO
|18,59
|78.487.368
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|21.143.964
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|639.145.978
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|5.356.267
|% 9,93
|
|MTRKS
|38,52
|8.398.400
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|9.374.863
|% -9,95
|
|BJKAS
|7,37
|84.725.411
|% -8,56
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|DYOBY
|19,63
|27.669.531
|% -5,63
|
|YKBNK
|8,21
|3.890.022.707
|% 1,23
|
|EREGL
|32,80
|3.151.534.060
|% 5,87
|
|KRDMD
|13,94
|2.311.646.096
|% 8,23
|
|AKBNK
|14,96
|2.075.934.028
|% 5,43
|
|SISE
|26,50
|1.843.690.592
|% 2,95
|
|YKBNK
|8,21
|3.890.022.707
|% 1,23
|
|EKGYO
|4,43
|1.662.363.991
|% 1,14
|
|KRDMD
|13,94
|2.311.646.096
|% 8,23
|
|AKBNK
|14,96
|2.075.934.028
|% 5,43
|
|ISCTR
|10,00
|1.153.925.954
|% 3,73
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2255
|18,2350
|% 0,11
|
|Euro
|18,1636
|18,1731
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,0257
|21,1311
|% 0,47
|
|Frank
|18,5509
|18,6627
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8358
|4,8601
|% 0,08
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|4,84
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.006
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.770
|6.827
|15,00
|
|Yarım
|3.299
|3.339
|8,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|95,56
|95,56
|-0,18
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:27VKING
Yüzde 9.93 oranında artışla 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 708, 253 adet işlem
-
11:26KRDMB
Yüzde 6.81 oranında artışla 10.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 813, 865 adet işlem
-
11:25XU100
Endeks 3, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 34, 032.00 milyon TL de
-
11:25GEDIK
Yüzde 7.24 oranında artışla 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 659, 238 adet işlem
-
11:23HKTM
Yüzde 6.30 oranında artışla 27.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 605, 632 adet işlem