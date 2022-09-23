***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2022 10:33
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,206134 TL'dir. 22.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 22.09.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064823
BIST
10:393.306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,05
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.316
En Düşük
3.290
10:3918,4081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0895
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4081
En Düşük
18,3035
10:3918,0076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0337
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9813
10:39987,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,11
|Açılış
|: 987,00
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler10:38
|ULUSE
|143,60
|5.872.235
|% 9,95
|
|UNLU
|7,88
|41.067.909
|% 9,90
|
|ULKER
|21,50
|90.635.942
|% 8,59
|
|MEGAP
|3,92
|65.138.127
|% 7,99
|
|MEGAP
|3,92
|65.138.127
|% 7,99
|
|ISGYO
|10,11
|3.249.809
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|5.526.495
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|8.345.726
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|20.207.465
|% -9,91
|
|KUVVA
|42,66
|21.330
|% -7,26
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|THYAO
|70,90
|953.558.663
|% -0,56
|
|EKGYO
|4,08
|608.185.807
|% 1,24
|
|SAHOL
|27,70
|485.769.141
|% 1,61
|
|AKSEN
|34,42
|456.199.038
|% 5,39
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,08
|608.185.807
|% 1,24
|
|CEMAS
|1,64
|74.054.105
|% 5,81
|
|ODAS
|5,79
|220.157.557
|% 2,84
|
|KRDMD
|13,17
|414.130.201
|% -0,38
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3946
|18,4077
|% 0,49
|
|Euro
|17,9966
|18,0108
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,5184
|20,6213
|% -0,14
|
|Frank
|18,7153
|18,8280
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8794
|4,9039
|% 0,58
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-4,33
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,89
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.673
|6.762
|0,00
|
|Yarım
|3.251
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,02
|
|B. Petrol
|89,19
|89,19
|-1,27
|
Seans Raporu
10:38
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-
10:52CEMAS
Yüzde 5.81 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 437, 049 adet işlem
-
10:51ULUFA
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 520, 605 adet işlem
-
10:50ULUUN
Yüzde 5.82 oranında artışla 26.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 864, 232 adet işlem
-
10:49ULKER
Yüzde 6.06 oranında artışla 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 736, 099 adet işlem
-
10:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TUPRS, GUBRF