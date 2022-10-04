***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2022 10:41
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.10.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,205822 TL'dir. 03.10.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.10.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066892
BIST
11:073.462
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 69,94
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.409
11:0718,5833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
11:0718,3690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1420
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4007
En Düşük
18,1735
11:071.020,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.020,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler11:07
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|SASA
|77,80
|1.584.735.427
|% 9,12
|
|AKSA
|65,40
|261.830.390
|% 9,00
|
|ZOREN
|4,23
|165.072.793
|% 7,91
|
|RAYSG
|14,80
|2.095.789
|% 7,56
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|INFO
|12,07
|15.610.376
|% -4,96
|
|ULUFA
|4,32
|22.637.953
|% -4,00
|
|SILVR
|26,08
|4.567.593
|% -3,91
|
|THYAO
|81,10
|2.862.105.867
|% 4,44
|
|SASA
|77,80
|1.584.735.427
|% 9,12
|
|AKBNK
|12,82
|1.466.566.783
|% 3,30
|
|VAKBN
|7,99
|1.385.088.243
|% 4,86
|
|SISE
|27,68
|1.160.583.363
|% 1,99
|
|VAKBN
|7,99
|1.385.088.243
|% 4,86
|
|EKGYO
|4,23
|679.786.033
|% -0,24
|
|YKBNK
|8,09
|1.156.771.128
|% 4,12
|
|HALKB
|8,21
|1.120.191.919
|% 7,04
|
|TSKB
|2,68
|333.369.954
|% 1,13
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5704
|18,5833
|% 0,18
|
|Euro
|18,3574
|18,3690
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,0953
|21,2010
|% 0,75
|
|Frank
|18,6872
|18,7997
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% 0,16
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|7,94
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,50
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.813
|6.880
|7,00
|
|Yarım
|3.320
|3.361
|4,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,54
|0,18
|
|B. Petrol
|89,22
|89,22
|0,36
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22BARMA
Yüzde 6.04 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 703, 812 adet işlem
-
11:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 74 artarak (% 2.60 ) 3, 817
-
11:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, EKGYO, TRKCM
-
11:20XU100
Endeks 3, 468 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 26, 318.00 milyon TL de
-
11:20BRLSM
Yüzde 6.54 oranında artışla 13.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 324, 038 adet işlem