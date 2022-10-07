***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2022 11:36
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.10.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,211547 TL'dir. 06.10.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.10.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068782
BIST
11:533.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 26,71
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
11:5318,5896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
11:5318,2146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0269
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
11:531.022,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.022,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler11:51
|KRONT
|53,65
|43.953.134
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|44.141.810
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|145.044.487
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.345.597.579
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|26.876.818
|% 9,92
|
|KIMMR
|8,00
|2.638.696
|% -9,91
|
|INFO
|9,00
|104.515.380
|% -6,74
|
|EKIZ
|12,98
|356.041
|% -3,21
|
|ULUFA
|4,03
|7.251.525
|% -2,89
|
|DIRIT
|3,48
|30.520
|% -2,79
|
|THYAO
|84,45
|2.571.157.828
|% -0,30
|
|SASA
|87,95
|2.161.495.253
|% 3,23
|
|ASELS
|32,14
|1.348.429.655
|% 2,23
|
|HEKTS
|69,20
|1.345.597.579
|% 9,93
|
|EREGL
|30,50
|885.688.259
|% 0,59
|
|EKGYO
|4,28
|486.773.238
|% -0,47
|
|ODAS
|7,47
|626.624.449
|% 2,75
|
|YKBNK
|8,11
|584.588.029
|% -0,37
|
|KRDMD
|12,84
|713.921.127
|% 1,18
|
|AKBNK
|12,82
|662.221.236
|% -0,62
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5782
|18,5904
|% 0,03
|
|Euro
|18,2073
|18,2145
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,7681
|20,8723
|% 0,49
|
|Frank
|18,7048
|18,8175
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9307
|4,9554
|% 0,06
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|0,76
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|0,27
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.856
|6.916
|-15,00
|
|Yarım
|3.341
|3.381
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.690
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,78
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,41
|0,06
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|0,52
|
Seans Raporu
11:51
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-
12:06ELITE
Yüzde 4.78 oranında artışla 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 001, 140 adet işlem
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12:05TKNSA
Yüzde 4.30 oranında artışla 14.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 719, 131 adet işlem
-
12:04AYEN
Yüzde 4.12 oranında artışla 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 450, 058 adet işlem
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12:03XU100
Endeks 3, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 24, 114.00 milyon TL de
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12:03EGGUB
Yüzde 5.45 oranında artışla 72.50 lira fiyatla işlem gören hissede 861, 385 adet işlem