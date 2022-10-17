***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2022 10:53
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.10.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,20875 TL'dir. 14.10.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.10.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072433
BIST
11:323.712
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 85,26
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.715
En Düşük
3.641
11:3218,5874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0197
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
11:3218,1069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0423
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1437
En Düşük
18,0503
11:32988,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,51
|Açılış
|: 988,42
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
990,62
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler11:30
|PENTA
|484,00
|6.104.692
|% 10,00
|
|SMRTG
|103,80
|63.292.984
|% 9,96
|
|MAKIM
|21,00
|67.430.459
|% 9,95
|
|IPEKE
|24,30
|160.128.994
|% 9,95
|
|CONSE
|6,79
|187.412.344
|% 9,87
|
|MEGAP
|4,77
|31.813.150
|% -4,79
|
|MEGAP
|4,77
|31.813.150
|% -4,79
|
|ACSEL
|60,35
|17.284.698
|% -3,90
|
|RODRG
|26,90
|2.643.593
|% -3,86
|
|GSRAY
|5,28
|65.462.477
|% -3,83
|
|THYAO
|91,65
|2.120.999.504
|% 1,83
|
|KOZAL
|207,20
|1.616.819.944
|% 4,44
|
|YKBNK
|9,28
|1.271.310.115
|% 5,10
|
|ISCTR
|8,99
|1.232.663.724
|% 5,27
|
|AKBNK
|14,39
|1.048.806.755
|% 6,59
|
|EKGYO
|4,27
|845.149.802
|% 1,18
|
|ISCTR
|8,99
|1.232.663.724
|% 5,27
|
|YKBNK
|9,28
|1.271.310.115
|% 5,10
|
|IEYHO
|1,23
|103.742.446
|% 8,85
|
|AKBNK
|14,39
|1.048.806.755
|% 6,59
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5870
|18,5904
|% 0,12
|
|Euro
|18,0951
|18,1100
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,8665
|20,9711
|% 0,83
|
|Frank
|18,5060
|18,6175
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9333
|4,9580
|% 0,13
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|8,91
|
|Altın Gr.
|990
|990
|8,14
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.693
|6.754
|-36,00
|
|Yarım
|3.261
|3.299
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,47
|18,50
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,17
|
|B. Petrol
|92,58
|92,58
|0,95
|
Seans Raporu
11:30
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-
11:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 87 artarak (% 2.35 ) 4, 046
-
11:45XU100
Endeks 3, 713 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 473.00 milyon TL de
-
11:45GARAN
Yüzde 6.12 oranında artışla 23.24 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 225, 300 adet işlem
-
11:44OBASE
Yüzde 6.93 oranında artışla 20.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 915, 608 adet işlem
-
11:43MAKIM
Yüzde 9.95 oranında artışla 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 319, 141 adet işlem