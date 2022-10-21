***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 10:14
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.10.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,219484 TL'dir. 20.10.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 20.10.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073238
BIST
10:043.909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 7,94
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.911
En Düşük
3.903
10:0418,6027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0041
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6503
En Düşük
18,5591
10:0418,1962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0119
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2856
En Düşük
18,1503
10:04969,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,04
|Açılış
|: 969,24
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,99
BIST En Aktif Hisseler10:04
|ALKA
|139,70
|4.562.183
|% 10,00
|
|KERVN
|0,60
|720.835
|% 9,09
|
|PENTA
|690,00
|3.852.960
|% 7,13
|
|ORMA
|40,00
|145.600
|% 5,10
|
|ZEDUR
|34,96
|1.511.461
|% 5,05
|
|KAPLM
|88,10
|53.778.242
|% -5,62
|
|GRNYO
|4,00
|495.256
|% -2,44
|
|ATAGY
|5,05
|1.468.058
|% -2,13
|
|ROYAL
|4,79
|62.351
|% -2,04
|
|ISSEN
|44,50
|14.837.012
|% -1,64
|
|THYAO
|99,05
|7.979.329.522
|% 0,00
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,88
|4.374.556.613
|% -0,10
|
|VAKBN
|8,83
|4.214.087.975
|% 0,00
|
|TUPRS
|368,20
|4.132.120.697
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,51
|3.604.578.159
|% 0,22
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,83
|4.214.087.975
|% 0,00
|
|TSKB
|2,80
|1.239.534.401
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,88
|4.374.556.613
|% -0,10
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5979
|18,6027
|% -0,02
|
|Euro
|18,1848
|18,1962
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,7317
|20,8357
|% -0,47
|
|Frank
|18,3934
|18,5042
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,07
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|-8,38
|
|Altın Gr.
|969
|970
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.596
|6.683
|-26,00
|
|Yarım
|3.214
|3.268
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.635
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,47
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|-0,10
|
Seans Raporu
10:04
daha fazla
-
10:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 83 artarak (% 0.07 ) 4, 277
-
10:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:19
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ERCB, ALKA
-
10:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:19XU100
Endeks 3, 908 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 3, 007.00 milyon TL de