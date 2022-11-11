***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2022 11:21
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.11.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,230426 TL'dir. 10.11.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 10.11.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079369
BIST
11:134.523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 55,67
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.515
11:1318,5541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0642
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
11:1319,0136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1618
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0251
En Düşük
18,8141
11:131.046,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,07
|Açılış
|: 1.046,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.051,74
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler11:12
|AKENR
|4,40
|82.238.600
|% 10,00
|
|ALCTL
|89,25
|14.820.320
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,80
|69.727.588
|% 9,94
|
|ZRGYO
|4,89
|69.445.810
|% 9,89
|
|HUBVC
|6,02
|31.247.449
|% 9,45
|
|SNGYO
|4,23
|14.074.517
|% -10,00
|
|ETYAT
|7,00
|706.490
|% -7,77
|
|GOLTS
|114,00
|40.213.334
|% -4,36
|
|TRILC
|12,28
|76.322.150
|% -3,84
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|EREGL
|37,44
|2.589.965.154
|% -0,27
|
|THYAO
|114,00
|2.381.902.805
|% 0,53
|
|ASELS
|39,88
|2.255.109.923
|% 4,84
|
|PETKM
|14,60
|1.240.669.612
|% 0,83
|
|YKBNK
|9,97
|1.101.587.139
|% 2,05
|
|EKGYO
|5,44
|686.485.613
|% 1,12
|
|PSGYO
|8,36
|652.434.360
|% 6,09
|
|YKBNK
|9,97
|1.101.587.139
|% 2,05
|
|ODAS
|10,63
|1.041.072.235
|% 6,51
|
|ISCTR
|9,48
|818.192.840
|% 0,85
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5489
|18,5559
|% 0,36
|
|Euro
|19,0156
|19,0260
|% 0,92
|
|Sterlin
|21,6446
|21,7532
|% 0,24
|
|Frank
|19,1377
|19,2529
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9116
|4,9362
|% 0,17
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|1,73
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|4,41
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.954
|7.046
|28,00
|
|Yarım
|3.378
|3.445
|14,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,99
|13,01
|0,12
|
|B. Petrol
|96,09
|96,09
|2,42
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:27TKFEN
Yüzde 4.73 oranında artışla 38.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 087, 468 adet işlem
-
11:26KONTR
Yüzde 5.91 oranında artışla 156.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 912, 748 adet işlem
-
11:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, BIMAS, EREGL
-
11:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TKFEN, HEKTS
-
11:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 92 artarak (% 1.14 ) 3, 996