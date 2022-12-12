***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2022 11:23
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.12.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,256419 TL'dir. 09.12.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.12.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086573
BIST
15:415.183
En Yüksek
|Değişim
|: 3,55%
|| 177,69
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
15:4118,6464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
15:4119,6904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0553
|Açılış
|: 19,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
15:411.074,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.074,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler15:39
|HUNER
|14,09
|76.181.208
|% 9,99
|
|POLTK
|1.272,60
|26.892.214
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.633.366
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.113.792
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|89.588.069
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,00
|117.610.484
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,04
|60.618.243
|% -5,43
|
|MRGYO
|4,92
|70.745.807
|% -4,65
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|143,30
|7.987.926.648
|% 1,63
|
|SAHOL
|41,00
|7.189.283.149
|% 2,24
|
|ASELS
|57,05
|5.373.544.244
|% 6,64
|
|YKBNK
|11,65
|4.049.035.016
|% 2,64
|
|EREGL
|41,48
|3.874.093.927
|% 2,42
|
|EKGYO
|7,77
|3.699.507.502
|% 2,78
|
|YKBNK
|11,65
|4.049.035.016
|% 2,64
|
|SKBNK
|2,82
|965.699.478
|% 6,02
|
|ISCTR
|11,19
|3.292.439.838
|% 5,87
|
|TSKB
|4,22
|1.204.902.372
|% 6,57
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6370
|18,6494
|% 0,05
|
|Euro
|19,6885
|19,6955
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,8522
|22,9668
|% 0,31
|
|Frank
|19,9267
|20,0467
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9405
|4,9653
|% -0,03
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-3,68
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|7.212
|7.321
|-10,00
|
|Tam
|7.246
|7.293
|28,00
|
|Yarım
|3.509
|3.565
|13,00
|
|Çeyrek
|1.760
|1.782
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,01
|14,03
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|-0,52
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54RALYH
Yüzde 9.59 oranında artışla 40.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 872, 830 adet işlem
-
15:53VAKBN
Yüzde 7.46 oranında artışla 10.66 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 477, 103 adet işlem
-
15:52ANGEN
Yüzde 7.51 oranında artışla 48.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 650, 256 adet işlem
-
15:51KOZAL
Yüzde 8.65 oranında artışla 461.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 799, 948 adet işlem
-
15:50XU100
Endeks 5, 195 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 79 üstünde . İşlem hacmi 96, 041.00 milyon TL de