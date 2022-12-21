***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2022 09:58
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.12.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,261469 TL'dir. 20.12.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 20.12.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088903
BIST
12:015.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 30,46
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
12:0118,6772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
12:0119,8609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0516
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
12:011.089,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.089,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler12:01
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.437.717
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,50
|6.677.843
|% -5,48
|
|SANEL
|16,17
|2.884.556
|% -4,60
|
|RHEAG
|4,30
|2.146.112
|% -4,44
|
|RYSAS
|23,90
|35.090.742
|% -4,40
|
|THYAO
|144,10
|3.070.994.904
|% -1,23
|
|AKBNK
|20,66
|2.807.982.830
|% 3,30
|
|VAKBN
|12,72
|2.695.694.529
|% 0,24
|
|SAHOL
|42,76
|2.521.994.161
|% 3,24
|
|ISCTR
|13,05
|2.452.653.770
|% 0,69
|
|VAKBN
|12,72
|2.695.694.529
|% 0,24
|
|EKGYO
|8,14
|1.672.087.891
|% -0,61
|
|YKBNK
|12,34
|2.326.744.387
|% 0,73
|
|ADESE
|2,09
|398.112.819
|% -2,79
|
|ISCTR
|13,05
|2.452.653.770
|% 0,69
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6625
|18,6772
|% 0,14
|
|Euro
|19,8467
|19,8609
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,6171
|22,7305
|% -0,10
|
|Frank
|20,0906
|20,2116
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9468
|4,9716
|% 0,05
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,75
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|7.307
|7.417
|45,00
|
|Tam
|7.345
|7.395
|-2,00
|
|Yarım
|3.568
|3.615
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|0,17
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16KORDS
Yüzde 4.54 oranında artışla 89.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 579, 778 adet işlem
-
12:15EGEPO
Yüzde 9.91 oranında artışla 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 920, 583 adet işlem
-
12:14KORDS
Yüzde 4.07 oranında artışla 89.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 294, 357 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 5, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 47, 253.00 milyon TL de
-
12:11OZSUB
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 553, 320 adet işlem