***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2023 14:29
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.01.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,280832 TL'dir. 16.01.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.01.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102783
BIST
14:235.216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 8,67
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
14:2318,7947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
14:2320,3332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3724
En Düşük
20,2241
14:231.152,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -6,27
|Açılış
|: 1.152,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler14:23
|BEYAZ
|20,46
|31.397.661
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|37.806.710
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|19.808.194
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|111.237.669
|% 9,98
|
|VKING
|35,92
|372.023
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|POLTK
|1.519,90
|63.028.361
|% -7,32
|
|BRKO
|5,29
|888.334
|% -7,19
|
|MSGYO
|7,00
|36.664.045
|% -5,79
|
|DIRIT
|6,66
|196.794
|% -4,86
|
|EREGL
|40,86
|7.245.085.034
|% -0,39
|
|KRDMD
|19,97
|7.191.705.182
|% 5,49
|
|THYAO
|143,90
|6.178.775.299
|% -0,35
|
|TUPRS
|557,50
|3.743.494.126
|% 3,18
|
|ASELS
|57,80
|2.667.061.379
|% -0,26
|
|KRDMD
|19,97
|7.191.705.182
|% 5,49
|
|EKGYO
|8,37
|2.468.109.928
|% 2,32
|
|EREGL
|40,86
|7.245.085.034
|% -0,39
|
|YKBNK
|9,63
|1.577.345.654
|% -1,03
|
|PETKM
|18,24
|2.333.844.222
|% -0,33
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7885
|18,7947
|% 0,05
|
|Euro
|20,3254
|20,3332
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,8969
|23,0117
|% 0,24
|
|Frank
|20,3232
|20,4456
|% 0,62
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,01
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-9,72
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|-6,27
|
|Cumhuriyet
|7.755
|7.905
|-9,00
|
|Tam
|7.826
|7.879
|-21,00
|
|Yarım
|3.813
|3.855
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.928
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,97
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,47
|-0,25
|
|B. Petrol
|85,16
|85,16
|0,70
|
Seans Raporu
14:23
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-
14:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 58 artarak (% 0.24 ) 5, 720
-
14:37XU100
Endeks 5, 223 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 71, 514.00 milyon TL de
-
14:37ENSRI
Yüzde 6.31 oranında artışla 28.30 lira fiyatla işlem gören hissede 662, 245 adet işlem
-
14:36AKCNS
Yüzde 6.09 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 185, 037 adet işlem
-
14:35CONSE
Yüzde 6.21 oranında artışla 9.07 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 409, 278 adet işlem