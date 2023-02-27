***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2023 12:35
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.02.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,300491 TL'dir. 24.02.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 24.02.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117065
BIST
16:165.132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 73,49
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.153
En Düşük
4.980
16:1618,8906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
16:1619,9372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0282
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0642
En Düşük
19,8029
16:161.099,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.099,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler16:14
|BFREN
|5.237,10
|101.293.222
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|986.643.452
|% 9,99
|
|SOKE
|14,45
|212.776.342
|% 9,97
|
|GENTS
|6,40
|45.591.882
|% 9,97
|
|AFYON
|12,35
|708.772.828
|% 9,97
|
|BALAT
|18,72
|456.015
|% -6,40
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.430.000
|% -6,29
|
|METUR
|5,40
|10.426.947
|% -6,09
|
|ANSGR
|16,26
|15.676.993
|% -5,63
|
|MMCAS
|4,48
|75.380
|% -5,08
|
|THYAO
|141,00
|5.734.902.637
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,83
|4.736.868.478
|% 1,96
|
|KRDMD
|21,86
|3.316.346.332
|% -2,76
|
|ASTOR
|39,14
|3.069.140.811
|% 7,53
|
|EREGL
|43,62
|2.953.778.214
|% -1,40
|
|EKGYO
|8,83
|4.736.868.478
|% 1,96
|
|YKBNK
|9,35
|1.432.474.382
|% 2,75
|
|KRDMD
|21,86
|3.316.346.332
|% -2,76
|
|AKBNK
|16,68
|2.406.779.662
|% 4,51
|
|BUCIM
|7,76
|838.127.937
|% -2,39
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8818
|18,8906
|% 0,08
|
|Euro
|19,9331
|19,9401
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,5651
|22,6782
|% 0,40
|
|Frank
|20,0037
|20,1242
|% 0,11
|
|Riyal
|5,0191
|5,0443
|% 0,00
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,14
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|0,67
|
|Cumhuriyet
|7.448
|7.561
|-18,00
|
|Tam
|7.490
|7.541
|-83,00
|
|Yarım
|3.659
|3.690
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.845
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,57
|12,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|-0,23
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29VANGD
Yüzde 9.67 oranında artışla 6.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 196, 959 adet işlem
-
16:28KRSTL
Yüzde 9.55 oranında artışla 9.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 851, 540 adet işlem
-
16:27NIBAS
Yüzde 7.89 oranında artışla 24.34 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 477, 752 adet işlem
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 73, 92 artarak (% 1.63 ) 4, 598
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GENTS, BFREN, OYAKC, EMKEL, AKSA, RAYSG, NUHCM, PINSU, BRSAN, GARFA