***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2023 09:55
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.03.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,296939 TL'dir. 06.03.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.03.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120810
BIST
14:305.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 22,45
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.398
14:3018,9196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9533
En Düşük
18,8123
14:3020,1592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0133
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3097
En Düşük
20,0406
14:301.120,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,47
|Açılış
|: 1.120,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:28
|BLCYT
|14,85
|34.896.792
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,46
|63.478.626
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.245.176
|% 9,99
|
|MNDRS
|8,81
|15.661.502
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.195.899
|% 9,98
|
|ULUSE
|219,50
|625.019.971
|% -9,41
|
|NATEN
|155,00
|180.059.053
|% -8,23
|
|RYSAS
|26,30
|19.416.115
|% -6,47
|
|AFYON
|11,13
|242.016.555
|% -5,03
|
|NIBAS
|18,49
|71.215.155
|% -4,98
|
|EREGL
|44,44
|4.423.844.857
|% 0,09
|
|ASTOR
|47,98
|4.001.950.426
|% 8,26
|
|ISCTR
|13,21
|3.736.506.602
|% 1,93
|
|THYAO
|141,60
|3.595.676.154
|% -0,56
|
|YKBNK
|10,78
|3.504.284.055
|% 0,37
|
|YKBNK
|10,78
|3.504.284.055
|% 0,37
|
|ISCTR
|13,21
|3.736.506.602
|% 1,93
|
|SKBNK
|2,64
|483.853.201
|% 3,13
|
|AKBNK
|18,88
|3.379.713.624
|% 0,69
|
|EKGYO
|8,26
|1.142.177.828
|% -1,08
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9100
|18,9183
|% 0,12
|
|Euro
|20,1606
|20,1650
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,6510
|22,7646
|% 0,03
|
|Frank
|20,1980
|20,3196
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0239
|5,0491
|% 0,08
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-4,26
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|7.566
|7.680
|-35,00
|
|Tam
|7.606
|7.657
|-22,00
|
|Yarım
|3.716
|3.747
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.873
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,82
|85,82
|-0,36
|
Seans Raporu
14:28
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-
14:43ITTFH
Yüzde 4.61 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 761, 362 adet işlem
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14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 96 artarak (% 0.10 ) 5, 957
-
14:42XU100
Endeks 5, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 62, 124.00 milyon TL de
-
14:42TSKB
Yüzde 5.61 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 032, 581 adet işlem
-
14:41UNLU
Yüzde 4.24 oranında artışla 9.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 426 adet işlem