***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2023 09:50
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.04.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,320701 TL'dir. 24.04.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 24.04.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140631
BIST
14:414.995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -27,76
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.984
14:4119,4225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
14:4121,4107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0133
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,3660
14:411.235,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,25
|Açılış
|: 1.235,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.235,62
BIST En Aktif Hisseler14:41
|KOPOL
|44,26
|1.599.750.674
|% 7,32
|
|CVKMD
|178,30
|1.394.819.534
|% 6,58
|
|MAKIM
|23,00
|29.018.378
|% 3,88
|
|OZSUB
|15,81
|41.902.545
|% 3,67
|
|BMSTL
|50,60
|93.085.596
|% 3,31
|
|IMASM
|37,54
|316.807.834
|% -9,98
|
|LIDER
|92,10
|29.599.317
|% -6,54
|
|ONCSM
|84,65
|34.071.181
|% -4,73
|
|SUWEN
|62,15
|10.481.546
|% -3,57
|
|RUBNS
|20,66
|13.003.820
|% -3,46
|
|KOPOL
|44,26
|1.599.750.674
|% 7,32
|
|CVKMD
|178,30
|1.394.819.534
|% 6,58
|
|ASTOR
|49,90
|551.011.989
|% -2,54
|
|IMASM
|37,54
|316.807.834
|% -9,98
|
|ALFAS
|322,80
|313.134.331
|% -0,98
|
|KOPOL
|44,26
|1.599.750.674
|% 7,32
|
|AKFYE
|13,02
|304.131.873
|% -2,11
|
|ASTOR
|49,90
|551.011.989
|% -2,54
|
|CVKMD
|178,30
|1.394.819.534
|% 6,58
|
|GOKNR
|15,17
|97.666.935
|% -0,20
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4187
|19,4225
|% 0,10
|
|Euro
|21,3996
|21,4107
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,0797
|24,2004
|% -0,31
|
|Frank
|21,7688
|21,8999
|% -0,02
|
|Riyal
|5,1621
|5,1880
|% 0,08
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-10,25
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.238
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|8.980
|9.116
|35,00
|
|Tam
|9.038
|9.164
|-28,00
|
|Yarım
|4.414
|4.480
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.254
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,56
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,48
|-0,23
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-0,48
|
Seans Raporu
14:41
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-
14:55AKSEN
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 31.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 623, 404 adet işlem
-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 49 kaybederek (% -0.39 ) 5, 491
-
14:54XU100
Endeks 4, 998 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 27, 842.00 milyon TL de
-
14:52KARSN
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 8.94 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 388, 189 adet işlem
-
14:51GRNYO
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 051, 721 adet işlem