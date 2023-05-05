***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2023 10:27
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.05.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,317612 TL'dir. 04.05.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 04.05.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147162
BIST
12:074.426
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -58,63
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
12:0719,5122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0433
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5122
En Düşük
19,3665
12:0721,5346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0716
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
12:071.278,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,49
|Açılış
|: 1.278,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler12:04
|HURGZ
|4,40
|2.861.932
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.194.855
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.365.839
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|GRTRK
|28,02
|934.140.535
|% -9,96
|
|PAMEL
|148,90
|50.873.258
|% -8,09
|
|EMKEL
|5,95
|43.244.099
|% -7,61
|
|EUPWR
|71,95
|1.055.918.556
|% -7,46
|
|GESAN
|51,90
|250.900.818
|% -7,16
|
|EUPWR
|71,95
|1.055.918.556
|% -7,46
|
|THYAO
|126,60
|962.340.070
|% -0,86
|
|GRTRK
|28,02
|934.140.535
|% -9,96
|
|ASTOR
|42,48
|714.298.352
|% -6,02
|
|KOZAL
|16,57
|540.749.909
|% -0,78
|
|EKGYO
|5,39
|271.598.524
|% -1,64
|
|YKBNK
|9,29
|389.568.433
|% -0,54
|
|ISCTR
|10,82
|407.607.130
|% 1,60
|
|KOZAL
|16,57
|540.749.909
|% -0,78
|
|GRTRK
|28,02
|934.140.535
|% -9,96
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4951
|19,4994
|% 0,16
|
|Euro
|21,5121
|21,5357
|% 0,34
|
|Sterlin
|24,5153
|24,6383
|% 0,35
|
|Frank
|21,7812
|21,9124
|% -0,60
|
|Riyal
|5,1848
|5,2108
|% 0,08
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-6,05
|
|Cumhuriyet
|9.141
|9.279
|-52,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.492
|4.573
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.273
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|16,23
|16,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,61
|73,61
|1,11
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:19EUPWR
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 71.90 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 437, 945 adet işlem
-
12:18RUBNS
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 19.23 lira fiyatla işlem gören hissede 714, 574 adet işlem
-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -63, 11 kaybederek (% -1.27 ) 4, 890
-
12:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EUPWR, THYAO, GRTRK
-
12:17XU100
Endeks 4, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 11, 118.00 milyon TL de