***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2023 12:16
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.05.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,326855 TL'dir. 15.05.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.05.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151631
BIST
14:214.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 27,80
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.532
En Düşük
4.406
14:2119,7035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0492
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
14:2121,4773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1139
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
14:211.271,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,88
|Açılış
|: 1.272,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler14:19
|SDTTR
|96,25
|166.267.331
|% 10,00
|
|ETILR
|13,23
|11.492.312
|% 9,98
|
|AVHOL
|30,88
|7.509.337
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.720.295
|% 9,97
|
|EUPWR
|76,70
|722.033.621
|% 9,96
|
|DAGHL
|14,20
|105.317.659
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|271.025.279
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,40
|1.173.390.518
|% -9,38
|
|AKBNK
|15,79
|2.799.376.387
|% -9,10
|
|YKBNK
|9,57
|4.921.014.572
|% -8,60
|
|YKBNK
|9,57
|4.921.014.572
|% -8,60
|
|KCHOL
|80,35
|4.059.796.984
|% -7,86
|
|BIMAS
|154,00
|3.340.635.238
|% -3,51
|
|THYAO
|131,10
|2.963.000.567
|% 5,39
|
|AKBNK
|15,79
|2.799.376.387
|% -9,10
|
|YKBNK
|9,57
|4.921.014.572
|% -8,60
|
|AKBNK
|15,79
|2.799.376.387
|% -9,10
|
|EKGYO
|6,13
|866.320.672
|% 3,37
|
|ISCTR
|11,40
|1.173.390.518
|% -9,38
|
|GARAN
|27,80
|2.314.438.099
|% -6,71
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7008
|19,7049
|% 0,26
|
|Euro
|21,4675
|21,4742
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,6314
|24,7549
|% 0,31
|
|Frank
|21,9783
|22,1107
|% 0,52
|
|Riyal
|5,2381
|5,2644
|% 0,22
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|-9,07
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.153
|-206,00
|
|Tam
|8.961
|9.208
|-197,24
|
|Yarım
|4.424
|4.537
|-134,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.262
|-74,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,07
|-0,17
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|-0,20
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:34XU100
Endeks 4, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 42, 412.00 milyon TL de
-
14:34AVHOL
Yüzde 9.97 oranında artışla 30.88 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 178 adet işlem
-
14:33VESTL
Yüzde 5.33 oranında artışla 40.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 986, 853 adet işlem
-
14:32KOZAA
Yüzde 4.16 oranında artışla 36.58 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 192, 109 adet işlem
-
14:31MEGAP
Yüzde 4.31 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 846, 241 adet işlem