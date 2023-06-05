***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2023 11:10
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.06.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,3397 TL'dir. 02.06.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.06.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155976
BIST
14:215.307
En Düşük
|Değişim
|: 3,76%
|| 192,11
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.308
14:2121,2135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2568
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
14:2122,7954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,3382
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
14:211.324,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 10,84
|Açılış
|: 1.324,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.336,37
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler14:19
|SASA
|63,80
|2.964.129.366
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|67.126.864
|% 10,00
|
|GEREL
|22,90
|93.076.783
|% 9,99
|
|OSMEN
|78,20
|22.567.992
|% 9,99
|
|EKIZ
|15,42
|989.517
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|26.080.286
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|366.600.051
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|2.045.561
|% -6,15
|
|PEKGY
|7,14
|51.438.265
|% -5,80
|
|GMTAS
|12,39
|45.924.061
|% -4,18
|
|THYAO
|158,10
|6.552.482.026
|% 5,33
|
|AKBNK
|17,99
|3.162.591.930
|% 2,51
|
|SASA
|63,80
|2.964.129.366
|% 10,00
|
|KCHOL
|90,55
|2.897.568.913
|% 6,15
|
|YKBNK
|11,81
|2.409.046.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|11,81
|2.409.046.268
|% 2,25
|
|AKBNK
|17,99
|3.162.591.930
|% 2,51
|
|EKGYO
|7,38
|1.090.414.143
|% 1,10
|
|ISCTR
|12,46
|1.696.742.626
|% 1,63
|
|SKBNK
|2,49
|192.108.682
|% 0,40
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2081
|21,2124
|% 1,22
|
|Euro
|22,7555
|22,7984
|% 1,52
|
|Sterlin
|26,2057
|26,3371
|% 0,77
|
|Frank
|23,1991
|23,3389
|% 1,00
|
|Riyal
|5,6420
|5,6703
|% 1,28
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-7,92
|
|Altın Gr.
|1.325
|1.325
|12,23
|
|Cumhuriyet
|8.959
|9.095
|-1,00
|
|Tam
|8.900
|9.132
|-11,41
|
|Yarım
|4.371
|4.467
|-99,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.240
|-50,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,03
|0,09
|
|B. Petrol
|77,52
|77,52
|1,39
|