***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2023 14:57
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.06.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,348695 TL'dir. 06.06.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay 5başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.06.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156725
BIST
16:325.569
En Düşük
|Değişim
|: 3,34%
|| 179,94
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
16:3223,0825
En Yüksek
|Değişim
|: 7,02%
|| 1,5139
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2269
En Düşük
21,5447
16:3224,9072
En Yüksek
|Değişim
|: 7,60%
|| 1,7591
|Açılış
|: 24,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
25,0027
En Düşük
23,1104
16:321.455,19
En Yüksek
|Değişim
|: 6,90%
|| 93,92
|Açılış
|: 1.454,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.464,44
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler16:30
|DOCO
|2.990,50
|36.851.159
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,89
|8.450.097
|% 9,99
|
|ALFAS
|369,80
|123.751.721
|% 9,99
|
|MIPAZ
|9,03
|35.448.135
|% 9,99
|
|TATGD
|29,30
|156.041.150
|% 9,98
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|DOGUB
|16,79
|54.489.775
|% -9,97
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|MARKA
|10,61
|38.766.452
|% -6,85
|
|BRMEN
|1,81
|322.756
|% -6,70
|
|THYAO
|171,80
|7.622.061.083
|% 3,87
|
|YKBNK
|12,31
|5.628.480.226
|% 3,01
|
|AKBNK
|18,61
|4.771.217.397
|% 3,16
|
|EKGYO
|7,95
|4.285.194.740
|% 6,71
|
|SISE
|45,44
|4.196.407.194
|% 5,97
|
|EKGYO
|7,95
|4.285.194.740
|% 6,71
|
|YKBNK
|12,31
|5.628.480.226
|% 3,01
|
|ISCTR
|13,44
|3.888.137.581
|% 5,41
|
|AKBNK
|18,61
|4.771.217.397
|% 3,16
|
|SKBNK
|2,53
|597.971.133
|% 2,43
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0561
|23,0854
|% 7,03
|
|Euro
|24,8372
|24,9736
|% 7,89
|
|Sterlin
|28,7208
|28,8648
|% 7,54
|
|Frank
|25,3958
|25,5488
|% 7,32
|
|Riyal
|6,1410
|6,1718
|% 7,11
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-1,24
|
|Altın Gr.
|1.456
|1.456
|94,68
|
|Cumhuriyet
|9.806
|9.954
|571,00
|
|Tam
|9.740
|10.006
|572,16
|
|Yarım
|4.795
|4.887
|260,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.444
|131,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,74
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|17,55
|17,57
|1,20
|
|B. Petrol
|76,78
|76,78
|0,49
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, SISE, ARCLK
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 175, 82 artarak (% 3.62 ) 5, 030
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURVA, VKFYO, PENTA, SONME, BRSAN, MIPAZ, DOCO, EUKYO, GSDDE, OSMEN
-
16:45
TATGD, OSMEN, DOHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
ESCOM, HEDEF, ARMDA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında