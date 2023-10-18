***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2023 14:12
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.10.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,507690 TL'dir. 17.10.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207435
BIST
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15:557.923
En Düşük
|Değişim
|: -2,37%
|| -192,08
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.911
En Yüksek
8.015
15:5528,0118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0775
|Açılış
|: 28,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
15:5529,6003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0194
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
15:551.755,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 26,66
|Açılış
|: 1.755,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.756,36
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler15:54
|MRSHL
|1.476,40
|704.550.229
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,47
|16.151.811
|% 10,00
|
|BRKO
|4,84
|7.493.632
|% 10,00
|
|TETMT
|2.584,90
|17.332.339
|% 10,00
|
|TUCLK
|109,00
|140.732.977
|% 9,99
|
|DITAS
|19,89
|25.019.229
|% -48,97
|
|QNBFL
|1.168,20
|15.524.158
|% -10,00
|
|CASA
|153,50
|10.364.026
|% -9,17
|
|MAGEN
|57,85
|89.109.429
|% -7,29
|
|HATSN
|61,95
|172.209.503
|% -6,98
|
|THYAO
|218,40
|4.311.327.423
|% -2,98
|
|TUPRS
|140,20
|3.617.003.951
|% -2,91
|
|BRSAN
|919,00
|3.096.697.672
|% -6,56
|
|ASTOR
|122,10
|2.840.939.038
|% 0,08
|
|PETKM
|22,00
|1.971.593.570
|% -3,76
|
|ZOREN
|6,03
|1.507.954.064
|% -3,67
|
|EKGYO
|7,43
|1.090.478.196
|% -2,62
|
|IHLAS
|1,12
|122.686.909
|% -3,45
|
|KATMR
|2,71
|286.809.442
|% -3,21
|
|PETKM
|22,00
|1.971.593.570
|% -3,76
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0051
|28,0097
|% 0,27
|
|Euro
|29,5913
|29,6071
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,0155
|34,1861
|% 0,18
|
|Frank
|31,0450
|31,2320
|% 0,37
|
|Riyal
|7,4446
|7,4819
|% 0,19
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|25,81
|
|Altın Gr.
|1.754
|1.754
|25,59
|
|Cumhuriyet
|12.102
|12.285
|173,00
|
|Tam
|11.856
|11.935
|164,00
|
|Yarım
|5.946
|5.990
|82,00
|
|Çeyrek
|2.964
|2.995
|41,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,90
|0,39
|
|B. Petrol
|91,53
|91,53
|1,63
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:09SARKY
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 38.10 lira fiyatla işlem gören hissede 976, 385 adet işlem
-
16:08NATEN
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 311.80 lira fiyatla işlem gören hissede 196, 425 adet işlem
-
16:07KTLEV
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 39.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 813, 378 adet işlem
-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -182, 7 kaybederek (% -2.59 ) 6, 881
-
16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, DOFER, ACSEL, TUCLK, AVTUR, BRKO, MARKA, SODSN, MRSHL, INTEM