***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2024 18:05
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.01.2024 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,485250 TL'dir. 03.01.2024 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.01.2024 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232603
BIST
'
18:057.548
En Düşük
|Değişim
|: 1,83%
|| 135,80
|Açılış
|: 7.422
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.548
18:0529,7569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0125
|Açılış
|: 29,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,8193
En Düşük
29,6698
18:0532,7252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1683
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7696
En Düşük
32,5030
18:051.956,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.956,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.963,86
En Düşük
1.946,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|88,55
|90.236.878
|% 10,00
|
|ARENA
|33,88
|26.371.540
|% 10,00
|
|BEGYO
|3,41
|248.239.220
|% 10,00
|
|DERHL
|8,47
|66.867.948
|% 10,00
|
|TEKTU
|3,19
|46.053.046
|% 10,00
|
|BAYRK
|17,73
|59.332.489
|% -10,00
|
|QUAGR
|4,22
|1.018.744.587
|% -9,44
|
|IHYAY
|2,96
|42.869.917
|% -8,36
|
|KUYAS
|61,00
|339.059.763
|% -5,79
|
|BTCIM
|115,90
|159.078.624
|% -5,31
|
|THYAO
|233,30
|4.752.374.432
|% 1,39
|
|YKBNK
|19,91
|4.176.549.067
|% 2,68
|
|ISCTR
|22,96
|3.955.987.043
|% 2,32
|
|TUPRS
|143,70
|3.178.150.716
|% 2,28
|
|GUBRF
|161,60
|3.104.982.733
|% -1,16
|
|QUAGR
|4,22
|1.018.744.587
|% -9,44
|
|YKBNK
|19,91
|4.176.549.067
|% 2,68
|
|EKGYO
|7,26
|1.466.959.010
|% 5,52
|
|ISCTR
|22,96
|3.955.987.043
|% 2,32
|
|SKBNK
|4,09
|494.153.397
|% 3,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7470
|29,7562
|% -0,04
|
|Euro
|32,7024
|32,7349
|% 0,55
|
|Sterlin
|37,6665
|37,8554
|% 0,21
|
|Frank
|34,8761
|35,0862
|% -0,03
|
|Riyal
|7,9092
|7,9488
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,93
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|963,92
|965,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.050,03
|1.054,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,76
|77,76
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,77
|2.044,07
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 156, 32 artarak (% 1.96 ) 8, 125
-
17:59XU100
Endeks 7, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 67, 446.00 milyon TL de
-
17:58EKGYO
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 213, 358 adet işlem
-
17:57DESPC
Yüzde 5.89 oranında artışla 30.20 lira fiyatla işlem gören hissede 270, 203 adet işlem
-
17:56BEGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 073, 145 adet işlem