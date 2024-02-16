***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)'nin Finansal Raporların Bildiriminde Usul başlıklı 12/A maddesinde "Bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirak niteliğinde bulunan işletmelerin, finansal raporlarını, bu Tebliğde belirtilen süreler içinde kalmak kaydıyla, ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketi ile aynı anda veya daha önce bildirmeleri esastır." hükmüne yer verilmiştir.Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 31.12.2023 tarihli finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümleri doğrultusunda enflasyon muhasebesi uygulamakla yükümlü kılınmıştır.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nun 12.12.2023 tarih ve 10744 sayılı kararında ise bankaların 31.12.2023 tarihli finansal tablolarının enflasyon muhasebesi uygulamasına tabi tutulmayacağına karar verilmiştir. Söz konusu karar doğrultusunda Şirketimiz hâkim ortağı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 31.12.2023 tarihli finansal tablolarını TMS 29 hükümleri doğrultusunda enflasyon muhasebesi uygulamasına tabi tutmakla yükümlü değildir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı Uyarınca Kurul Kararı'nda Şirketimizin de içinde yer aldığı kuruluşlar için finansal verilerin açıklamasına dönük olarak ek süre verilmiş ve Ana Ortaklık'tan sonra finansal raporları açıklama istisnası getirilmiştir.Şirketimiz hakim ortağı Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun 16.02.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Banka internet sitesinde (www.vakifbank.com.tr) ilan edilen 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal raporunun hazırlanmasında kullanılan Şirketimiz konsolidasyon paketi verileri ve raporun dipnotlarında bulunan 45.722 bin TL aktif toplamı, 43.816 bin TL özkaynak toplamı, 711 bin TL sabit varlık toplamı, 1.055 bin TL faiz gelirleri, 14.211 bin TL menkul değer gelirleri, 7.362 bin TL cari dönem karı, 5.643 bin TL önceki dönem karı verileri Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş ve enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış finansal verilerini içermektedir.Şirketimiz finansal verileri verilen ek süre içerisinde TMS 29 hükümleri doğrultusunda enflasyon muhasebesi uygulamasına tabi tutulacak ve bağımsız denetimden geçtikten sonra kamuya açıklanacaktır. Şirketimiz hakim ortağı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 31.12.2023 tarihli finansal tablolarında yer verilen Şirketimiz finansal verileri ile Şirketimiz tarafından açıklanacak finansal verilerimiz arasında enflasyon muhasebesi düzeltmesi kaynaklı fark oluşması beklenmektedir.İşbu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı bülteni ile duyurulan 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı kararı uyarınca yapılmış olup, açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.Saygılarımızla,VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Nuriddin Mehmet ÖZKUR Nurullah CENSURGenel Müdür Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250145BIST