***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması ve Esas Sözleşme tadiline ilişkin SPK başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)VKFYO, TRAVKFYT91Q4 20.000.000 10.000.000,000 50,00000 1,00 VKFYO, TRAVKFYT91Q4 Hamiline VKFYO(RÜÇHAN), TRRVMYO00045 8.885,862 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.000.000 10.000.000,000 50,00000 8.885,862Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Taahhüd bulunmaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 25.06.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.07.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.08.2020SPK Başvuru Tarihi 27.02.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.05.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 29.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 26.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme tadiline ilişkin SPK başvurusuŞirketin 50.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 20.000.000-TL çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 30.000.000-TL'sına artırılması için hazırlanan izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.5715 sayılı yazısı ile şirket yönetiminde yapılan değişiklik kapsamında hazırlanan izahname tadil metni ise 17.06.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.6133 sayılı yazı ile onaylanmıştır.- Yeni pay alma haklarının 9.991.114,138-TL'lik kısmı izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 25/06/2020 – 09/07/2020 tarihleri arasında kullanılmış,- Yeni pay alma haklarının kullanımdan sonra kalan 8.885,862 -TL'lik pay 14/07/2020 – 16/07/2020 tarihleri arasında Borsa İstanbul A.Ş (BİAŞ) Birincil Piyasa da 2 iş günü süreyle satışa sunulmuş ve 14/07/2020 tarihinde tamamı satılmıştır.Bu çerçevede sermaye artırım işlemlerimiz mevzuata uygun bir şekilde tamamlanmış olup,- Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair bildirim yapılması ve Esas Sözleşmenin sermayeye ilişkin 11. Maddesinin tadilinin Kurul'un görüşüne sunulması,- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınmasını takiben Esas Sözleşmenin ilgili maddesinin yeni şeklinin Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi işlemleri hususunda Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867501BIST