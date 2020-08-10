***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.08.2020 18:28
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması ve Esas Sözleşme tadiline ilişkin SPK başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
VKFYO, TRAVKFYT91Q4 20.000.000 10.000.000,000 50,00000 1,00 VKFYO, TRAVKFYT91Q4 Hamiline VKFYO(RÜÇHAN), TRRVMYO00045 8.885,862 0
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.000.000 10.000.000,000 50,00000 8.885,862
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Taahhüd bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 25.06.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.07.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.08.2020
SPK Başvuru Tarihi 27.02.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.05.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 29.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 26.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme tadiline ilişkin SPK başvurusu
Şirketin 50.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 20.000.000-TL çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 30.000.000-TL'sına artırılması için hazırlanan izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.5715 sayılı yazısı ile şirket yönetiminde yapılan değişiklik kapsamında hazırlanan izahname tadil metni ise 17.06.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.6133 sayılı yazı ile onaylanmıştır.
- Yeni pay alma haklarının 9.991.114,138-TL'lik kısmı izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 25/06/2020 – 09/07/2020 tarihleri arasında kullanılmış,
- Yeni pay alma haklarının kullanımdan sonra kalan 8.885,862 -TL'lik pay 14/07/2020 – 16/07/2020 tarihleri arasında Borsa İstanbul A.Ş (BİAŞ) Birincil Piyasa da 2 iş günü süreyle satışa sunulmuş ve 14/07/2020 tarihinde tamamı satılmıştır.
Bu çerçevede sermaye artırım işlemlerimiz mevzuata uygun bir şekilde tamamlanmış olup,
- Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair bildirim yapılması ve Esas Sözleşmenin sermayeye ilişkin 11. Maddesinin tadilinin Kurul'un görüşüne sunulması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınmasını takiben Esas Sözleşmenin ilgili maddesinin yeni şeklinin Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi işlemleri hususunda Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867501
BIST