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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.09.2020 16:12
GÜNCEL HABERLER



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme 11.maddesinin Ticaret Sicil Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
VKFYO, TRAVKFYT91Q4 20.000.000 10.000.000,000 50,00000 1,00 VKFYO, TRAVKFYT91Q4 Hamiline VKFYO(RÜÇHAN), TRRVMYO00045 8.885,862 0

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.000.000 10.000.000,000 50,00000 8.885,862

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Taahhüd bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 25.06.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.07.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.08.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 18.08.2020
SPK Başvuru Tarihi 27.02.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.05.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 29.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 26.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 11.09.2020

Ek Açıklamalar
Esas Sözleşme 11. maddesinin Tescili
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin yeni şekli 11.09.2020 tarihinde tescil ed



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JANTS 171,60 159.163.630 % 10,00  
KENT 452,30 9.316.420 % 10,00  
GRNYO 2,75 29.116.413 % 10,00  
MERKO 3,85 73.505.445 % 10,00  
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Altın Ons 1.957 1.957 16,46  
Altın Gr. 472 472 5,40  
Cumhuriyet 3.122 3.169 24,00  
Tam 3.107 3.185 22,10  
Yarım 1.502 1.541 10,69  
Çeyrek 753 770 5,35  
Gümüş.Ons 27,07 27,11 0,38  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,10  
B. Petrol 39,55 39,55 -0,28  
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