***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.05.2020 15:57
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BARIŞ HAMALOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür Vekili / Genel Müdür Yrd. Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844986
BIST
15:5198.900
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.259,62
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
15:516,9661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0093
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
15:517,5202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0185
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
15:51385,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,15
|Açılış
|: 385,10
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|26.955.979
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|468.398
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|133.052.490
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|127.483.390
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|56.184.430
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|995.904
|% -9,97
|
|ASELS
|28,90
|1.273.592.359
|% 0,84
|
|ECILC
|5,70
|846.212.070
|% -4,36
|
|GARAN
|7,74
|552.771.543
|% -2,03
|
|SASA
|9,23
|380.725.243
|% 1,43
|
|SELEC
|8,87
|303.965.984
|% -7,70
|
|IEYHO
|0,62
|88.021.664
|% 3,33
|
|ECILC
|5,70
|846.212.070
|% -4,36
|
|IHLGM
|1,14
|136.274.787
|% -2,56
|
|KRDMD
|2,40
|282.455.595
|% -1,64
|
|CEMAS
|1,06
|115.951.880
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4524
|8,4948
|% -0,68
|
|Frank
|7,1163
|7,1592
|% -0,40
|
|Riyal
|1,8488
|1,8580
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|2,31
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.516
|-2,60
|
|Tam
|2.545
|2.581
|-2,60
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|-1,30
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,56
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,84
|29,84
|0,65
|
Seans Raporu
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16:01XU100
Endeks 98, 869 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 29 altında . İşlem hacmi 10, 232.00 milyon TL de
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16:00KUYAS
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15:59DEVA
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15:58PETUN
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15:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KOZAA, TOASO