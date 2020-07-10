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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.07.2020 19:07
GÜNCEL HABERLER



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nuriddin Mehmet ÖZKUR Genel Müdür 09.06.2020 2166318936 vkfyo@vkfyo.com.tr S.P.F. Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme/Kredi Derecelendirme 202476/702586/602491
Hülya BAL Müdür Yrd. 15.11.2014 2166318936 vkfyo@vkfyo.com.tr S.P.F.Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme/Türev Araçlar/Kredi Derecelendirme 212768/703020/303643/603642

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1 TRY 30000000 TRY 100 imtiyaz yoktur İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURİDDİN MEHMET ÖZKUR Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yrd.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859113


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6446 8,6880 % 0,22  
Frank 7,2713 7,3151 % -0,00  
Riyal 1,8251 1,8343 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -5,13  
Altın Gr. 397 397 -0,77  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,20  
Yarım 1.292 1.308 0,50  
Çeyrek 646 655 0,30  
Gümüş.Ons 18,66 18,70 -0,02  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,00  
B. Petrol 42,95 42,95 0,60  
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