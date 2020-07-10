***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNuriddin Mehmet ÖZKUR Genel Müdür 09.06.2020 2166318936 vkfyo@vkfyo.com.tr S.P.F. Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme/Kredi Derecelendirme 202476/702586/602491Hülya BAL Müdür Yrd. 15.11.2014 2166318936 vkfyo@vkfyo.com.tr S.P.F.Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme/Türev Araçlar/Kredi Derecelendirme 212768/703020/303643/603642Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 1 TRY 30000000 TRY 100 imtiyaz yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNURİDDİN MEHMET ÖZKUR Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yrd.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859113BIST