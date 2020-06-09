***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.06.2020 17:40
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sayın Hülya BAL'ın yerine Sayın Nuriddin Mehmet ÖZKUR'un atanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850158
BIST
18:05109.237
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369,17
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|887,90
|1.198.203
|% 10,00
|
|IZTAR
|6,05
|3.377.987
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|748.409
|% 10,00
|
|RTALB
|22,66
|3.323.950
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.540.244
|% 9,98
|
|FORMT
|4,41
|464.907
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.618.910
|% -8,78
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|MRSHL
|83,50
|25.202.858
|% -5,76
|
|DOBUR
|11,60
|782.414
|% -5,46
|
|INTEM
|11,00
|18.687.268
|% -5,42
|
|EKGYO
|1,87
|1.527.862.564
|% 7,47
|
|GARAN
|8,18
|982.399.092
|% -0,97
|
|GSRAY
|3,82
|930.907.437
|% 2,14
|
|THYAO
|12,61
|534.302.602
|% -0,24
|
|ASELS
|31,64
|482.805.196
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,87
|1.527.862.564
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,39
|470.534.956
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,82
|930.907.437
|% 2,14
|
|KARSN
|2,03
|428.684.092
|% 6,28
|
|IHLAS
|0,75
|108.686.137
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6224
|8,6657
|% 0,13
|
|Frank
|7,1316
|7,1745
|% 1,02
|
|Riyal
|1,8053
|1,8144
|% 0,11
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|19,01
|
|Altın Gr.
|376
|376
|5,03
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.463
|28,60
|
|Tam
|2.505
|2.535
|33,30
|
|Yarım
|1.222
|1.233
|12,40
|
|Çeyrek
|611
|618
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,00
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|B. Petrol
|40,58
|40,58
|-0,22
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