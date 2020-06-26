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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

26.06.2020 19:35
GÜNCEL HABERLER



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

          Şirketimizin 26.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
- Şirketimizin 26.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul  Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan Seçkin ALTINSOY'un Yönetim Kurulu Başkanlığına, Nuriddin Mehmet ÖZKUR'un Yönetim Kurulu  Başkan Vekilliğine atanmalarına,
- Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine  Ahmet Ayhan ÇEVİK ve İdris Yakup AŞKIN'ın atanmalarına, Ahmet Ayhan  ÇEVİK'in komite başkanı olarak seçilmesine,
- Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine İsmail  KAYA, İdris Yakup AŞKIN ve Nuriddin Mehmet ÖZKUR'un atanmalarına, İsmail  KAYA'nın komite başkanı olarak seçilmesine ve ilgili mevzuat ile ana  sözleşme gereği Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi görev ve  sorumluluklarının bu komite tarafından yerine getirilmesine,
- Şirketimiz Denetim Komitesi Üyeliklerine Ahmet Ayhan ÇEVİK  ve İsmail KAYA'nın atanmalarına, Ahmet Ayhan ÇEVİK'in komite başkanı  olarak seçilmesine,
- İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Seçkin ALTINSOY'un atanmasına,
Karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853191


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Yarım 1.262 1.277 1,70  
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