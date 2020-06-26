***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında- Şirketimizin 26.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan Seçkin ALTINSOY'un Yönetim Kurulu Başkanlığına, Nuriddin Mehmet ÖZKUR'un Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmalarına,- Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine Ahmet Ayhan ÇEVİK ve İdris Yakup AŞKIN'ın atanmalarına, Ahmet Ayhan ÇEVİK'in komite başkanı olarak seçilmesine,- Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine İsmail KAYA, İdris Yakup AŞKIN ve Nuriddin Mehmet ÖZKUR'un atanmalarına, İsmail KAYA'nın komite başkanı olarak seçilmesine ve ilgili mevzuat ile ana sözleşme gereği Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi görev ve sorumluluklarının bu komite tarafından yerine getirilmesine,- Şirketimiz Denetim Komitesi Üyeliklerine Ahmet Ayhan ÇEVİK ve İsmail KAYA'nın atanmalarına, Ahmet Ayhan ÇEVİK'in komite başkanı olarak seçilmesine,- İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Seçkin ALTINSOY'un atanmasına,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853191BIST