***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.06.2020 19:35
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
- Şirketimizin 26.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan Seçkin ALTINSOY'un Yönetim Kurulu Başkanlığına, Nuriddin Mehmet ÖZKUR'un Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmalarına,
- Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine Ahmet Ayhan ÇEVİK ve İdris Yakup AŞKIN'ın atanmalarına, Ahmet Ayhan ÇEVİK'in komite başkanı olarak seçilmesine,
- Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine İsmail KAYA, İdris Yakup AŞKIN ve Nuriddin Mehmet ÖZKUR'un atanmalarına, İsmail KAYA'nın komite başkanı olarak seçilmesine ve ilgili mevzuat ile ana sözleşme gereği Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi görev ve sorumluluklarının bu komite tarafından yerine getirilmesine,
- Şirketimiz Denetim Komitesi Üyeliklerine Ahmet Ayhan ÇEVİK ve İsmail KAYA'nın atanmalarına, Ahmet Ayhan ÇEVİK'in komite başkanı olarak seçilmesine,
- İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Seçkin ALTINSOY'un atanmasına,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853191
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BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|104.034.865
|% 9,97
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|GLRYH
|13,59
|36.965.889
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.773.709
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.717.861
|% 9,93
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|EKIZ
|10,42
|2.568.140
|% 9,92
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|YKGYO
|3,90
|81.626.513
|% -7,58
|
|HALKS
|3,88
|1.980.111
|% -6,73
|
|IHGZT
|4,44
|38.818.836
|% -6,33
|
|GUBRF
|26,30
|283.537.354
|% -5,40
|
|KERVN
|0,44
|638.929
|% -4,35
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|GARAN
|8,22
|640.356.267
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,60
|586.794.383
|% -0,62
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4351
|8,4774
|% -0,62
|
|Frank
|7,2064
|7,2498
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8217
|1,8309
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|4,63
|
|Altın Gr.
|389
|390
|0,85
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.544
|3,40
|
|Tam
|2.599
|2.610
|3,50
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|1,70
|
|Çeyrek
|631
|639
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,01
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|B. Petrol
|40,73
|40,73
|-0,32
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Seans Raporu
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17:59XU030
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