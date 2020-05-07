***VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
07.05.2020 16:02
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler VKGYO
İlgili Şirket Ünvanı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 230.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 460.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 230.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 13.942.546,715
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 08.05.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 11.05.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VKGYO.pdf
EK: 2 VKGYO-ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843371
BIST