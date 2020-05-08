***VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.05.2020 09:13
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.BE (Kaydi Pay, Miktar: 13.942.546,715 TL nominal, Aracı: VKY, Kapanış Tarihi : 11.05.2020) Maksimum Emir Değeri: 1.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843528
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
0
En Düşük
0
18:057,1373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0445
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
18:057,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0652
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
18:05395,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,76
|Açılış
|: 395,61
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|446,00
|17.205.890
|% 3,47
|
|AFYON
|2,78
|205.117.812
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,81
|8.373.785
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,30
|41.416.154
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|AFYON
|2,78
|205.117.812
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,81
|8.373.785
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,30
|41.416.154
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 0,00
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% 0,00
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 0,00
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,00
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% 0,00
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8389
|8,8832
|% 0,76
|
|Frank
|7,3300
|7,3741
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8984
|1,9079
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|2,11
|
|Altın Gr.
|395
|396
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.586
|17,20
|
|Tam
|2.604
|2.654
|17,70
|
|Yarım
|1.271
|1.297
|8,60
|
|Çeyrek
|633
|649
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,05
|
|B. Petrol
|30,34
|30,34
|0,88
|
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