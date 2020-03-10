***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 17:48
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826324
BIST
17:45101.807
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -1.717,41
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.755
17:456,1619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1634
En Düşük
6,1032
17:457,0084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0214
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
17:45327,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -4,23
|Açılış
|: 327,58
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,94
|9.466.939
|% 13,95
|
|DOKTA
|25,00
|23.403.469
|% 12,61
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|DESPC
|5,30
|52.706.050
|% 8,16
|
|OYAYO
|5,62
|899.577
|% -14,98
|
|TSPOR
|4,91
|208.984.832
|% -13,86
|
|GSRAY
|2,62
|193.751.127
|% -12,96
|
|TRCAS
|2,47
|26.155.303
|% -11,15
|
|TGSAS
|4,10
|3.784.070
|% -10,87
|
|ASELS
|26,50
|1.003.479.175
|% -4,54
|
|THYAO
|10,28
|998.411.971
|% -0,96
|
|GARAN
|9,39
|650.082.830
|% 2,29
|
|YKBNK
|2,31
|392.872.505
|% 0,87
|
|ODAS
|1,78
|250.361.422
|% -4,81
|
|IHLGM
|1,20
|214.900.776
|% -4,76
|
|YKBNK
|2,31
|392.872.505
|% 0,87
|
|ODAS
|1,78
|250.361.422
|% -4,81
|
|KARSN
|1,55
|167.467.667
|% -6,63
|
|EKGYO
|1,33
|133.336.576
|% -1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9598
|7,9998
|% -0,94
|
|Frank
|6,5657
|6,6053
|% -0,69
|
|Riyal
|1,6319
|1,6401
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|-21,91
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-5,07
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,10
|37,10
|2,74
|