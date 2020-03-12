***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:37
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827574
BIST
17:4393.851
En Yüksek
|Değişim
|: -7,05%
|| -7.114,86
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:436,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,0935
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3038
En Düşük
6,2064
17:437,0326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0309
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:43320,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -6,51
|Açılış
|: 320,14
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|76.255.409
|% 20,00
|
|VKING
|3,87
|13.839.264
|% 13,82
|
|ECILC
|4,51
|457.662.972
|% 13,03
|
|PINSU
|2,63
|27.851.510
|% 10,97
|
|SELEC
|8,13
|222.475.221
|% 10,16
|
|TKNSA
|5,44
|58.389.707
|% -20,00
|
|GEREL
|1,96
|10.062.242
|% -20,00
|
|ITTFH
|1,80
|12.294.253
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.520.601
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.626.287
|% -20,00
|
|ASELS
|24,58
|875.082.566
|% -6,04
|
|THYAO
|8,62
|619.682.780
|% -10,30
|
|ECILC
|4,51
|457.662.972
|% 13,03
|
|GARAN
|8,77
|433.704.765
|% -8,46
|
|DEVA
|10,69
|307.179.962
|% 7,55
|
|IHLGM
|0,90
|170.042.269
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|200.396.065
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|87.532.340
|% -19,57
|
|KARSN
|1,33
|143.572.003
|% -13,64
|
|ECILC
|4,51
|457.662.972
|% 13,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9214
|7,9611
|% -0,23
|
|Frank
|6,6146
|6,6545
|% 0,30
|
|Riyal
|1,6727
|1,6811
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|-54,91
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-7,24
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-65,86
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-31,86
|
|Çeyrek
|513
|524
|-15,93
|
|Gümüş.Ons
|15,85
|15,88
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|33,73
|33,73
|-2,06
|