***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 10:45
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865284
BIST
10:461.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
10:467,0146
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1157
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
7,0371
En Düşük
6,8794
10:468,3236
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,1580
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,3305
En Düşük
8,1274
10:46457,18
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 10,24
|Açılış
|: 457,52
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
457,61
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|5.778.650
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|1.034.797
|% 9,69
|
|CRDFA
|5,33
|11.990.686
|% 9,45
|
|KLGYO
|7,83
|15.558.622
|% 8,75
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|15.393.929
|% -9,99
|
|BURCE
|25,40
|617.296
|% -9,99
|
|GARAN
|6,84
|536.460.433
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,09
|362.603.882
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,84
|283.794.313
|% 2,16
|
|ASELS
|17,19
|274.742.517
|% -0,41
|
|SISE
|5,96
|221.288.810
|% 3,65
|
|EKGYO
|2,09
|362.603.882
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,84
|283.794.313
|% 2,16
|
|GARAN
|6,84
|536.460.433
|% 1,18
|
|TSKB
|1,13
|76.379.903
|% 2,73
|
|GSDHO
|2,49
|140.981.864
|% 2,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1264
|9,1722
|% 1,74
|
|Frank
|7,6265
|7,6724
|% 1,60
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.033
|2.034
|13,95
|
|Altın Gr.
|457
|458
|10,58
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.042
|58,30
|
|Tam
|3.082
|3.131
|60,00
|
|Yarım
|1.496
|1.526
|29,20
|
|Çeyrek
|750
|764
|13,30
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,56
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,22
|
|B. Petrol
|44,76
|44,76
|0,33
|