***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 11:18
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865296
BIST
11:071.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
11:077,0237
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1248
|Açılış
|: 7,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0371
En Düşük
6,8794
11:078,3219
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1563
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,3305
En Düşük
8,1274
11:07457,87
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 10,93
|Açılış
|: 457,87
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
460,85
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|21,86
|1.412.159
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|5.895.096
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|1.045.184
|% 9,69
|
|CRDFA
|5,31
|13.784.650
|% 9,03
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|15.835.118
|% -9,99
|
|BURCE
|25,40
|690.880
|% -9,99
|
|GARAN
|6,78
|623.824.866
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,06
|545.736.812
|% -3,29
|
|KRDMD
|2,81
|385.999.942
|% 1,08
|
|SISE
|5,90
|260.821.904
|% 2,61
|
|THYAO
|10,90
|256.229.549
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,06
|545.736.812
|% -3,29
|
|TSKB
|1,11
|99.606.671
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,09
|143.765.712
|% 0,00
|
|SISE
|5,90
|260.821.904
|% 2,61
|
|IHLGM
|1,54
|55.513.447
|% -3,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1380
|9,1838
|% 1,87
|
|Frank
|7,6415
|7,6876
|% 1,80
|
|Riyal
|1,8591
|1,8685
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.033
|2.033
|13,62
|
|Altın Gr.
|458
|458
|11,15
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.033
|49,50
|
|Tam
|3.082
|3.122
|51,00
|
|Yarım
|1.496
|1.521
|24,80
|
|Çeyrek
|750
|763
|12,50
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,46
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|0,25
|
|B. Petrol
|44,78
|44,78
|0,35
|