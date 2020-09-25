***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.09.2020 14:42
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876692
BIST
15:571.128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,42
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
15:577,6452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0198
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
15:578,8955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0077
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
15:57457,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 457,81
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ALMAD
|1,85
|7.153.969
|% 8,19
|
|DNISI
|8,25
|4.485.024
|% -7,09
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6380
|7,6452
|% 0,26
|
|Euro
|8,8869
|8,8955
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,7091
|9,7578
|% 0,22
|
|Frank
|8,2053
|8,2547
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0316
|2,0418
|% 0,24
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-4,77
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.093
|3,00
|
|Tam
|3.032
|3.108
|5,22
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|2,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|1,26
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,89
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,10
|
Seans Raporu
15:57
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