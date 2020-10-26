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***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

26.10.2020 14:50
GÜNCEL HABERLER



***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [VKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

VKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883738


BIST




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EGCYO 1,76 496.718 % 10,00  
ROYAL 3,63 1.658.754 % 10,00  
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Altın Ons 1.905 1.905 3,08  
Altın Gr. 495 495 7,82  
Cumhuriyet 3.275 3.324 67,00  
Tam 3.264 3.345 54,81  
Yarım 1.577 1.618 26,51  
Çeyrek 791 809 13,25  
Gümüş.Ons 24,39 24,43 -0,19  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,04  
B. Petrol 40,73 40,73 -1,34  
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