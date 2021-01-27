***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 13:59
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904662
BIST
14:011.519
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -16,66
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.519
14:017,3674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,3480
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3863
En Düşük
7,3418
14:018,9344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
14:01437,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 437,02
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler14:01
|LUKSK
|48,44
|4.774.050
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|65.522.429
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|9.001.606
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|13.094.658
|% 9,96
|
|KAPLM
|40,74
|5.007.528
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.106.416
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|220.715
|% -9,95
|
|ODAS
|4,09
|1.058.610.935
|% 3,54
|
|EKGYO
|2,50
|1.029.116.405
|% -1,57
|
|GARAN
|9,37
|870.995.433
|% -1,58
|
|KRDMD
|6,98
|782.088.389
|% 1,16
|
|KARSN
|4,85
|687.958.376
|% -3,39
|
|EKGYO
|2,50
|1.029.116.405
|% -1,57
|
|ODAS
|4,09
|1.058.610.935
|% 3,54
|
|SKBNK
|1,52
|250.419.383
|% 1,33
|
|DOHOL
|3,88
|615.085.735
|% -3,96
|
|TSKB
|1,94
|295.539.275
|% 0,52
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3645
|7,3674
|% 0,32
|
|Euro
|8,9306
|8,9344
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,0898
|10,1404
|% 0,31
|
|Frank
|8,2636
|8,3134
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9573
|1,9671
|% 0,28
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-7,12
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.894
|2.938
|-16,00
|
|Tam
|2.881
|2.953
|-17,79
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-8,60
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,31
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,02
|
|B. Petrol
|56,06
|56,06
|0,42
|