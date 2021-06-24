***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.06.2021 13:50
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943945
BIST
14:041.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.413
En Düşük
1.405
14:048,6792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0392
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6858
En Düşük
8,6368
14:0410,3835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0731
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3898
En Düşük
10,3104
14:04497,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,94
|Açılış
|: 497,17
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
497,39
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler14:04
|BAGFS
|17,49
|1.977.916
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|190.905
|% 10,00
|
|RTALB
|22,02
|55.503.748
|% 9,99
|
|TKURU
|203,70
|6.671.515
|% 9,99
|
|VKFYO
|8,06
|14.770.103
|% 9,96
|
|CEOEM
|13,49
|145.337.083
|% -9,95
|
|MMCAS
|6,31
|82.604
|% -7,21
|
|FLAP
|2,55
|19.890.801
|% -6,25
|
|SNKRN
|29,10
|74.508
|% -5,83
|
|TSGYO
|3,21
|10.096.910
|% -5,03
|
|THYAO
|14,54
|596.717.864
|% -0,14
|
|GARAN
|8,37
|566.798.420
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,25
|463.785.039
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,13
|397.157.716
|% 0,95
|
|KRDMD
|6,68
|279.606.145
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,25
|463.785.039
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,13
|397.157.716
|% 0,95
|
|HALKB
|5,27
|222.135.699
|% 0,76
|
|THYAO
|14,54
|596.717.864
|% -0,14
|
|TSKB
|1,35
|30.362.512
|% 1,50
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6761
|8,6792
|% 0,45
|
|Euro
|10,3780
|10,3835
|% 0,71
|
|Sterlin
|12,0540
|12,1145
|% 0,21
|
|Frank
|9,4021
|9,4587
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3049
|2,3165
|% 0,35
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|3,53
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|0,00
|
|Tam
|3.277
|3.361
|1,23
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|0,59
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,06
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|-0,08
|