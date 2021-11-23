***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 15:31
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979232
BIST
16:061.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 25,40
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:0612,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 10,94%
|| 1,2474
|Açılış
|: 12,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:0614,2707
En Yüksek
|Değişim
|: 11,29%
|| 1,4482
|Açılış
|: 14,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:06733,72
En Yüksek
|Değişim
|: 10,78%
|| 71,37
|Açılış
|: 738,42
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler16:06
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.608.521
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.647.412
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|170.890.425
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|3.010.139
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|99.161.194
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|742.560.015
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.444.864
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|180.231.442
|% -9,35
|
|AVOD
|5,07
|49.693.738
|% -8,48
|
|KRDMD
|8,67
|3.182.493.949
|% 4,21
|
|GARAN
|11,75
|2.991.098.429
|% -1,59
|
|SISE
|12,02
|2.864.832.438
|% 7,23
|
|THYAO
|18,31
|1.944.637.657
|% 3,86
|
|EREGL
|23,06
|1.911.987.081
|% 6,96
|
|YKBNK
|3,44
|1.523.974.508
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,67
|3.182.493.949
|% 4,21
|
|ODAS
|1,59
|538.035.369
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,16
|565.281.164
|% -1,37
|
|GARAN
|11,75
|2.991.098.429
|% -1,59
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6060
|12,6536
|% 10,94
|
|Euro
|14,2099
|14,2707
|% 11,29
|
|Sterlin
|16,9710
|17,0561
|% 11,43
|
|Frank
|13,6090
|13,6910
|% 11,75
|
|Riyal
|3,3868
|3,4038
|% 11,72
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-15,66
|
|Altın Gr.
|731
|732
|69,16
|
|Cumhuriyet
|4.884
|4.957
|538,00
|
|Tam
|4.805
|4.962
|515,39
|
|Yarım
|2.322
|2.400
|249,31
|
|Çeyrek
|1.165
|1.200
|124,65
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|9,62
|9,63
|0,76
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|-0,05
|