***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 17:30
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080920
BIST
17:254.538
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -130,16
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:2518,6154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:2519,2662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0668
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:251.052,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,69
|Açılış
|: 1.052,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:23
|MEGAP
|6,49
|71.213.951
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.213.951
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|136.231.110
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|146.692.799
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|56.120.028
|% 9,99
|
|ELITE
|46,62
|57.635.432
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.758.569
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.297.426
|% -10,00
|
|KMPUR
|136,20
|208.874.017
|% -9,98
|
|SASA
|167,70
|1.327.962.536
|% -9,98
|
|THYAO
|107,20
|11.148.280.706
|% 2,49
|
|EREGL
|37,16
|6.836.407.991
|% 0,32
|
|ASELS
|41,16
|5.943.741.637
|% 3,31
|
|KONTR
|194,10
|4.450.587.739
|% -9,97
|
|KOZAL
|265,50
|3.505.776.103
|% 8,32
|
|EKGYO
|5,47
|1.995.606.688
|% -1,08
|
|ALBRK
|3,15
|1.102.528.282
|% 2,27
|
|VAKBN
|9,34
|3.304.408.475
|% -9,23
|
|YKBNK
|10,37
|3.337.860.273
|% -5,47
|
|HALKB
|9,42
|3.115.514.724
|% -8,37
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6000
|18,6262
|% 0,20
|
|Euro
|19,2328
|19,2464
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,8743
|21,9840
|% -0,96
|
|Frank
|19,4774
|19,5948
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9386
|4,9634
|% 0,18
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-14,24
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.052
|-8,59
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|6.997
|7.113
|-49,00
|
|Yarım
|3.398
|3.478
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.738
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,93
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,48
|-0,34
|
|B. Petrol
|91,92
|91,92
|-0,94
|
Seans Raporu
17:23
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-
17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -141, 78 kaybederek (% -2.78 ) 4, 954
-
17:38XU100
Endeks 4, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 84 altında . İşlem hacmi 102, 316.00 milyon TL de
-
17:38TSKB
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 283, 697, 647 adet işlem
-
17:35KAREL
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 917, 754 adet işlem
-
17:33XU100
Endeks 4, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 75 altında . İşlem hacmi 101, 307.00 milyon TL de