***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 15:29
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093123
BIST
16:595.534
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -92,36
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.514
16:5918,7462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:5919,9172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1511
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:591.121,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 15,26
|Açılış
|: 1.121,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:59
|EYGYO
|22,90
|16.080.953
|% 9,99
|
|POLTK
|1.792,70
|38.738.983
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|35.653.495
|% 9,94
|
|SAMAT
|21,02
|46.895.315
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|324.525.661
|% 9,93
|
|ULUSE
|225,00
|55.315.299
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.727.104
|% -9,97
|
|LIDER
|87,90
|24.989.168
|% -9,75
|
|SANEL
|20,74
|23.625.982
|% -8,47
|
|TUREX
|28,12
|46.841.717
|% -8,22
|
|EKGYO
|9,38
|6.682.337.031
|% -0,42
|
|YKBNK
|11,68
|2.908.665.196
|% -0,43
|
|TUPRS
|513,40
|2.821.649.481
|% -2,12
|
|KOZAL
|605,40
|2.720.610.077
|% -4,59
|
|TTKOM
|25,42
|1.914.517.939
|% -3,57
|
|EKGYO
|9,38
|6.682.337.031
|% -0,42
|
|YKBNK
|11,68
|2.908.665.196
|% -0,43
|
|VAKBN
|11,94
|1.447.565.712
|% -0,42
|
|CEMAS
|2,76
|231.810.488
|% 1,47
|
|TTKOM
|25,42
|1.914.517.939
|% -3,57
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7407
|18,7462
|% 0,13
|
|Euro
|19,9048
|19,9172
|% 0,76
|
|Sterlin
|22,5279
|22,6409
|% 0,84
|
|Frank
|20,1268
|20,2480
|% 1,06
|
|Riyal
|4,9713
|4,9962
|% 0,18
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|23,76
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,15
|
|Cumhuriyet
|7.514
|7.628
|44,00
|
|Tam
|7.576
|7.633
|58,00
|
|Yarım
|3.669
|3.731
|28,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.866
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|0,19
|
|B. Petrol
|79,95
|79,95
|-2,15
|
Seans Raporu
16:59
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17:14ERCB
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17:10PSGYO
Yüzde -6.07 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 405, 818 adet işlem