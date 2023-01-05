***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:34
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093501
BIST
10:215.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,87
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.515
10:2118,7542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:2119,9587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0667
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:211.117,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.117,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:19
|DOGUB
|11,00
|8.252.744
|% 10,00
|
|DYOBY
|32,12
|54.100.375
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|24.847.674
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|BFREN
|5.697,00
|54.221.877
|% 8,91
|
|ULUSE
|202,50
|1.945.013
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|2.699.267
|% -9,87
|
|LIDER
|80,45
|2.807.565
|% -8,58
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|EREGL
|43,60
|1.499.779.001
|% 1,58
|
|THYAO
|146,20
|1.064.978.705
|% 1,18
|
|ASELS
|65,70
|802.143.954
|% 0,84
|
|KRDMD
|19,69
|801.484.049
|% -0,51
|
|EKGYO
|9,51
|760.437.890
|% 0,96
|
|EKGYO
|9,51
|760.437.890
|% 0,96
|
|KRDMD
|19,69
|801.484.049
|% -0,51
|
|EREGL
|43,60
|1.499.779.001
|% 1,58
|
|YKBNK
|11,76
|239.614.931
|% 1,03
|
|ISCTR
|12,63
|239.517.736
|% 0,80
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7469
|18,7528
|% 0,06
|
|Euro
|19,9289
|19,9556
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,4794
|22,5922
|% -0,24
|
|Frank
|20,0687
|20,1896
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9725
|4,9974
|% 0,06
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-1,98
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.548
|7.615
|-11,00
|
|Yarım
|3.655
|3.722
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.861
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|0,77
|
Seans Raporu
10:19
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10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, SASA, AKSEN
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10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, ARCLK, TKFEN
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10:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 72 artarak (% 0.24 ) 4, 906
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10:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DYOBY, EYGYO, DOGUB
-
10:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, MARTI, ULUSE